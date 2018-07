Facundo Mura: de Roca a la selección

En 2013 y acompañado por su familia Facundo Mura dejó General Roca rumbo a La Plata en busca de cumplir el sueño de convertirse en un futbolista profesional. Estudiantes lo esperaba con los brazos abiertos. Así fue que en 2013 Raúl Mura y Mónica Hernández, sus padres, dejaron sus trabajos y se mudaron a la capital bonaerense. Facundo se ganó un puesto de titular en las inferiores del Pincha como lateral por derecha. Fue capitán en séptima, quinta yen algunos de partidos de Reserva. A mediados de 2017 empezó a entrenar con la Primera de Estudiantes y le llegaron las citaciones a la selección. La primera fue para ser sparring de la Mayor en los partidos frente a Uruguay y Venezuela por las Eliminatorias previo a Rusia 2018. Luego integró la preconvocatoria a los Juegos Odesur de Cochabamba. Ahora, el roquense de 19 de años, que se formó en la escuelita Golazo de Argentinos del Norte y en el Deportivo Roca, es parte del equipo que desde próximo 28 de julio participará del Torneo Sub-20 de L’Alcudia, España. En la previa al certamen Facundo charló con “Río Negro” de todo. Desde la Selección, pasando por Estudiantes y sus inicios en Roca. Pregunta-¿Qué significa ser parte de una Selección Nacional? Respuesta-Es difícil poner en palabras las sensaciones que a uno le pasan en este momento. Es una gran emoción, con mucha felicidad y un gran orgullo. Porque esto es una muestra que estoy haciendo las cosas bien y me da la tranquilidad de saber que está el reconocimiento de la gente de la Selección, que no es para menos. P-¿Se puede apartar el hincha del futbolista cuando uno se pone la celeste y blanca? R-Uno lo puede vivir como un hincha, que es más pasional y con mucha euforia. Pero a la hora de venir a entrenar uno tiene que manejar las emociones y estar tranquilo para rendir bien y formar parte de un grupo de jugadores que uno no conoce. Después si hay algún momento de disfrute y se puede vivir como una visita más al predio, donde tenemos las mejores atenciones. Desde los cocineros hasta los utileros, hay un apoyo enorme. Pero hay que tener en cuenta que también representamos al club que nos cede y eso también es lindo. P-¿Qué te llamó la atención del predio de la AFA? R-Es un lugar enorme, hermoso. La atención y el respeto de todos acá es tremendo. Las instalaciones son geniales, tenemos una comodidad bárbara. Ahora nos toca concentrar en el predio de la selección mayor, donde las habitaciones son grandes. El nivel de detalle es tanto que hasta las sabanas tienen el escudo de la selección. P-Fuiste sparring de la mayor, ¿cómo fue entrenar con jugadores consagrados y cracks de nivel mundial como Messi? R-Esa experiencia se pasó muy rápido. Fueron dos semanas que volaron. El hecho de entrenar con ellos es inigualable. Pero cuando te toca hacer la tarea de jugador, hay que estar concentrado en el entrenamiento para hacer las cosas bien. Si sos sparring tenés que cumplir una tarea. En ese momento no pensás contra quien estás jugando porque sino es abrumador y te saca del foco donde tiene que estar la atención. P-¿Cómo vivís vos este presente de la sub-20? R-Uno intenta aislarse de todo lo que pasó y de los problemas que surgieron pero a veces es inevitable. Ahí hay que poner la cabeza en el momento y trabajar. Igual lo que me trae acá es ir a jugar ese torneo y hacer las cosas lo mejor posible. Hay cosas en las que yo no puedo influir, ni tampoco debo opinar. Yo voy con la cabeza puesta en el torneo y tratar de llevar la bandera de la selección a lo más alto.

