Zwenger, nuevo DT de Cipolletti: ‘Me gusta jugar con línea de 4’’

Las negociaciones llegaron a buen puerto y en la mañana de ayer Cipolletti confirmó en sus redes sociales que Víctor Zwenger será el DT en la 2018/2019.

‘‘Me gusta la línea de cuatro, no la línea de tres y que los laterales pasen al ataque. Mis equipos defienden 3 y 1. Dos centrales, uno de los laterales y el volante central. Para mi hay que ser fuerte con pocos jugadores de marca. Que mis equipos presionen, que sean ofensivos y ordenados. Para eso hay que trabajar’’, dijo el entrenador a ‘‘Río Negro’’.

Zwenger conoce a los jugadores e incluso dirigió a alguno de ellos. ‘’Armar planteles caros no garantiza nada. Hay que tener un mix con gente del riñón del club que tenga claros los objetivos. En los equipos importantes, la necesidad de ascender tapa el objetivo de hacer un trabajo a la rgo plazo, lo ideal es lograr las dos cosas: resultados deportivos y rodaje a los chicos. Es muy difícil armar un plantel con 12 o 15 jugadores porque acertar es una lotería. Alguien que rinde en un equipo puede no andar en otro’’, opinó.

El técnico, de último paso por Deportivo Madryn en 2017, contó sus expectativas y se mostró motivado. ‘‘Estoy contento, las sensaciones son las mejores. Conozco bastante la institución. He jugado en contra de Cipo en varias oportunidades. Otras veces ha sonado mi nombre y esta vez se dio. Me sumo a un cuerpo técnico importante y respetado. Han hecho un esfuerzo para mantener al equipo en la categoría y me pone contento que se les de continuidad’’, expresó.

En cuanto al último torneo, donde Cipo no cumplió ninguno de sus objetivos, Zwenger dijo que ‘‘esto no es 2 más 2. A Duilio (Botella) lo conozco, es idóneo, pero a veces las cosas no salen como uno pretende. No fue lindo lo que le pasó a Cipo la temporada pasada’’.

Desde que las negociaciones se aceleraron, el DT mantiene contacto con un integrante clave del cuerpo técnico. ‘‘Estoy hablando con Germán (Alecha), en contacto permanente. Me informa de lo que vienen haciendo en el club. La idea es estar entre el 15 y 20 de julio para resolver la pretemporada y el armado del plantel. Quiero empaparme del rendimiento de todos. Me gusta consensuar los refuerzos, porque los entrenadores se van y los jugadores quedan. Si bien decido yo finalmente por ser el DT, hay que ver las mejores opciones para el club. Mis trabajos siempre se consolidaron con los jugadores del club y de inferiores. En ese sentido Germán es un nexo muy importante por el conocimiento que tiene de los más chicos’’, subrayó.

Los objetivos siempre son los más altos, pero al mismo tiempo Víctor es realista teniendo en cuenta lo que pasó el Capataz en la 2018/2019.

‘‘Uno sueña con lo máximo. Si te digo que mi objetivo final no es ascender, te estoy mintiendo. Pero Cipolletti viene de pelear por mantener la categoría. No se puede pasar de 0 a 100 en 10 segundos. Es muy difícil en el fútbol argentino. Ojalá podamos acomodar el auto para que vaya rápido y se competitivos’’, finalizó.

En las próximas semanas el DT será presentado oficialmente para encarar un nuevo desafío con el conjunto rionegrino.