¡6-0! Canadá goleó a Qatar, que sufrió dos expulsiones, y se prendió a la cima del grupo B del Mundial 2026

Jonathan David marcó un hat-trick y sentenció la goleada, pero casi no festejó por la lesión que sufrió su compañero Koné. (Foto: AP)

En el BC Place de Vancouver, el anfitrión Canadá aplastó a Qatar: le ganó 6-0 y consiguió la primera victoria de su historia en Mundiales.

El local fue el que tomó la iniciativa desde el arranque, aunque en los primeros minutos le faltaba claridad en los últimos metros. La situación se destrabó a los 16 minutos, cuando el arquero Mahmoud Abunada dio un flojo rebote tras un potente remate de Jonathan David y Cyle Larin apareció para marcar el primero.

El segundo llegó poco después. A los 28, David capturó otro rebote dentro del área y, sin dejarla picar, sacó una volea espectacular al primer palo para ampliar la ventaja.

¡CÓMO LA AGARRÓ! Jonathan David esperó que baje la pelota y sacó un derechazo perfecto para el 2-0 de Canadá vs. Qatar.



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Tan solo dos minutos más tarde, el partido se rompió por completo. El árbitro chileno Cristián Reyes sancionó penal para Canadá por un contacto mínimo de Homam Al-Amin.

Sin embargo, el VAR le advirtió que la infracción había sido fuera del área y, tras revisar la acción, Reyes anuló el penal, expulsó al defensor qatarí y cobró tiro libre.

¡¡HAT TRICK PARA LA HISTORIA!! Jonathan David se las ingenió dentro del área y marcó el ¡¡6-0!! de Canadá ante Qatar.



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Con un jugador más, el conjunto norteamericano convirtió el trámite en un monólogo y encontró el tercero antes del descanso. Luego de una gran atajada de Abunada, David aprovechó el rebote de cabeza, estiró la diferencia y la transformó en goleada.

Canadá no desaceleró, pero sufrió la lesión de Koné

Apenas a los siete minutos del complemento, en una infracción que no parecía de gran intensidad, Assim Madibo le enganchó la pierna a Ismaël Koné, que terminó sufriendo una fractura de tibia. Tras revisar la jugada en el VAR, el juez chileno le mostró la tarjeta roja y Qatar quedó con nueve jugadores.

Imagenes sensibles:

🚨🇨🇦 MADIBO LE ENGANCHÓ LA PIERNA A KONÉ, LO LESIONÓ GRAVEMENTE EN CANADÁ-QATAR Y SE FUE EXPULSADO.



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Si con un hombre más Canadá ya dominaba, la segunda expulsión terminó de inclinar definitivamente el encuentro. A los 18 minutos, Nathan Saliba convirtió un gran tiro libre -el primero del Mundial 2026-, puso el 4-0 y se lo dedicó al lesionado Koné.

GOLAZO CON FESTEJO ESPECIAL: Saliba marcó con un gran tiro libre el 4-0 de Canadá vs. Qatar y se lo dedicó a Ismael Koné, quien salió en camilla tras una dura lesión



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El quinto llegó gracias al recién ingresado Shaffelburg, que remató de zurda. El disparo parecía irse afuera, pero el defensor Almanai lo desvió involuntariamente hacia su propio arco.

El golpe final llegó en tiempo adicional. Reyes agregó nueve minutos y, apenas comenzado el descuento, David interceptó un remate de Buchanan, controló y selló su hat-trick para completar la goleada por 6-0. De todas formas, el delantero apenas lo celebró y se mostró visiblemente afectado por la lesión de su compañero.

¡¡HAT TRICK PARA LA HISTORIA!! Jonathan David se las ingenió dentro del área y marcó el ¡¡6-0!! de Canadá ante Qatar.



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De esta manera, Canadá quedó como líder del grupo B con cuatro puntos y mejor diferencia de gol que Suiza, que suma la misma cantidad. Ambos se enfrentarán el próximo miércoles para definir el primer puesto. En tanto, Bosnia y Qatar tienen una unidad y necesitan ganar para seguir soñando con la clasificación, al menos como terceros.