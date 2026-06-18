El dólar subió y alcanzó su valor más alto desde febrero este jueves 18: por qué podría superar a la inflación este mes

Con el correr de junio se confirma una fuerte tendencia alcista para el dólar que amenaza con superar a la inflación mensual. Impulsado por una demanda cada vez más sólida y por la estrategia ininterrumpida del Banco Central, que sostiene sus compras diarias para engrosar las reservas, el tipo de cambio oficial atraviesa un reacomodamiento que ya lo ubica en su nivel más alto de los últimos cuatro meses.

Durante la jornada de este jueves 18 de junio, el dólar mayorista ganó $9,50, lo que representa un alza del 0,7%, para ubicarse en los $1.451. Se trata de un nivel máximo que no se registraba desde el 2 de febrero, en una sesión que contó con negocios de contado por 568,9 millones de dólares.

En el resto de las cotizaciones, el dólar al público ganó diez pesos y cerró a $1.470 para la venta en el Banco Nación, encadenando al igual que el mayorista tres ruedas consecutivas en alza. El BCRA informó que, en el promedio de las entidades financieras, el billete público se ubicó en $1.470,01 para la venta y $1.420 para la compra.

En el mercado informal, el dólar blue anotó una suba de diez pesos para instalarse en los $1.485 para la venta, tocando un máximo que no se veía desde el 28 de enero. En el transcurso de junio, el billete paralelo ya acumula un salto de $77 (+5,4%).

Sobre este movimiento sostenido, Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio, detalló a Infobae: “En los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió #23, lejos de la baja de $8 registrada en idéntico lapso de la semana anterior”.

La dinámica de la rueda cambiaria fue clara desde la apertura. Al respecto, Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios, indicó al mismo medio: “Ya en las primeras operaciones, la tendencia alcista que viene observándose desde el martes logró imponerse y la cotización fue escalando de manera gradual”.

En lo que va de junio, el dólar mayorista registra un incremento de $43, equivalente a un 3,1%. De esta manera, supera las estimaciones que hay con la inflación del mes por primera vez desde octubre de 2025, dado que todos los analistas financieros proyectan que romperá el piso del 2% después de más de un año.

A su vez, como el BCRA estableció un techo para las bandas cambiarias en los 1.788,47 pesos, el tipo de cambio oficial quedó a $337,47, es decir, a un 23,3% de ese límite del régimen oficial.

Aún así, este reciente ajuste alcista no debería encender las alarmas dadas las proyecciones de flujos de divisas, ya que el dólar mayorista todavía opera cuatro pesos por debajo de su valor de cierre de diciembre del año pasado.

El economista Gustavo Ber analizó el comportamiento del sector agroexportador frente a este escenario y estimó: “El dólar mayorista amaga con reacomodarse más cerca de los $1.450, mientras los operadores evalúan el ritmo de liquidaciones del campo y sus repercusiones en la intensidad de las compras del BCRA. Ello se debe a que se observa una desaceleración, y se especula que el sector agrícola podría estar más inclinado a retener, apostando a mejores condiciones de venta”.

Por su parte, Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital, aportó una mirada sobre el futuro de la oferta de divisas y evaluó: “El cumplimiento anticipado de la meta de compras en el MULC es una señal positiva, pero la sostenibilidad del esquema cambiario va a depender de la capacidad de generar nuevas fuentes de oferta de divisas en el segundo semestre. En ese sentido, el aporte de energía, minería, proyectos bajo el RIGI y las emisiones corporativas en dólares debería ayudar a compensar la menor estacionalidad del agro. A eso se suma que buena parte de los dólares que compran los individuos permanece dentro del sistema financiero, contribuyendo a sostener la disponibilidad de divisas”.

Una prueba concreta del ingreso de dólares fue el superávit comercial de US$ 3.504 millones en mayo anunciado por el INDEC, lo que representó un récord nominal para un mes calendario. Este fenómeno se produjo durante un período excepcional de precios internacionales debido a la guerra en Medio Oriente, en particular para los productos del sector energético. De hecho, las exportaciones de bienes ascendieron a US$ 9.537 millones, marcando un crecimiento del 34,4% interanual en monto y fijando un nuevo récord histórico mensual.

En materia de intervención, el Banco Central compró este jueves US$ 70 millones a través del mercado, acaparando el 12,3% de la oferta de contado. Sin embargo, las reservas internacionales brutas de la entidad cayeron US$ 6 millones y quedaron en US$ 47.502 millones, arrastradas por un significativo desplome en la cotización del oro, que cayó un 3,6% hasta los US$ 4.225,30 la onza.

Qué pasó con el riesgo país, acciones, bonos y el Merval este jueves 18 de junio

En la plaza local, el índice S&P Merval finalizó la rueda con una ganancia del 1,3%. Por el lado de la renta fija, los bonos soberanos en dólares —tanto los Bonares como los Globales— promediaron una suba del 0,2%. Estas mejoras impulsaron un leve descenso en el riesgo país medido por el banco JP Morgan, el cual se ubicó en los 429 puntos básicos.

Entre los ADR y las acciones de compañías argentinas que operan en dólares en la bolsa de Nueva York, el tablero arrojó cifras mixtas. Del lado ganador se destacaron nuevamente los papeles del sector bancario, con ganancias que llegaron hasta el 4,1%, como fue el caso del banco BBVA. En la vereda opuesta, entre las grandes perdedoras de la jornada, la caída estuvo encabezada por Globant, que sufrió un duro desplome del 11,2%.

El escenario bursátil estuvo marcado por un fuerte optimismo a nivel global. Las bolsas estadounidenses repuntaron y los principales índices de Wall Street negociaron con ganancias en un rango que fue del 0,1% al 1,9%, instalándose en zona de nuevos máximos históricos. Este repunte fue liderado por las acciones del sector de los chips, impulsado por las noticias de un acuerdo de paz en Medio Oriente, que logró contrarrestar los temores que despertaba la posibilidad de una política monetaria más estricta por parte de la Reserva Federal bajo el mandato de su nuevo presidente, Kevin Warsh.

El alivio geopolítico tuvo un impacto directo luego de que Estados Unidos comenzara a aplicar uno de los compromisos centrales del tratado con Irán. El Comando Central estadounidense anunció el fin de las operaciones de bloqueo sobre el tráfico marítimo vinculado a los puertos de la República Islámica, confirmando el cese de las restricciones que habían sido impuestas durante la guerra iniciada a fines de febrero.

Como consecuencia, el mercado petrolero reaccionó a la baja: el crudo Brent del Mar del Norte descontó un 0,2% para cerrar a US$ 79,41 el barril con entrega en agosto, mientras que el crudo intermedio de Texas cayó un 0,7% y quedó en US$ 75,51.

En Wall Street, la atención del mercado tecnológico se la llevó Intel, cuyas acciones se dispararon casi un 10,6%. El salto se produjo después de que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunciara que Apple, que subió un 0,7%, acordó colaborar formalmente con la empresa para diseñar y fabricar sus chips en territorio norteamericano. El arrastre positivo alcanzó a otras compañías de semiconductores como Nvidia, que ganó un 3%, mientras que en el terreno de las bajas sobresalió el revés en los títulos de SpaceX, que cayeron un 3,6% para ubicarse en los US$ 185, anotando así su segunda baja consecutiva en la plaza financiera.