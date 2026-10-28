A 75 años de la gloria: el día en que Juan Manuel Fangio escribió su primera página dorada en la F1

Un día como hoy, pero de 1951, Juan Manuel Fangio alcanzaba la gloria suprema, una de las grandes páginas doradas para el deporte argentino; halago que el Chueco de Balcarce repetiría luego en cuatro oportunidades.

Aquel 28 de octubre, en el circuito callejero de Pedralbes, en España, Fangio se anotó como el segundo campeón en la historia mundial de la Fórmula 1, luego de adjudicarse el Gran Premio y vencer a su máximo rival y amigo, el italiano Alberto Ascari.

Luego de ser subcampeón en 1950, en el primer campeonato del mundo, el Chueco se quitó la espina un año más tarde, con su noble y rendidora “Alfetta”, la máquina que marcó el camino en el mundo motor post Segunda Guerra Mundial. Aunque, para entonces, Alfa Romeo comenzaba a ser amenazada por otras grandes marcas, especialmente por Ferrari.

Luego de ser bicampeón del Turismo Carretera en 1940 y 1941, y de la pausa por la Segunda Guerra Mundial, Fangio volvió a la acción sobre los autos de carrera, aunque viéndose seducido por los autos de Fórmula que corrían los grandes premios en Europa.

Esa categoría en 1948 compitió en la Argentina, el primer país fuera del Viejo Mundo en tener una temporada internacional, con fechas en circuitos callejeros en la Ciudad de Buenos Aires, en Palermo y la Costanera Norte; en Mar del Plata y en el Parque Independencia de Rosario.

El triunfo en Mar del Plata planteó la posibilidad de conformar un equipo del Automóvil Club Argentino (ACA) y probar suerte en el viejo continente. Así, en 1949, Fangio sorprendió al mundo del automovilismo mundial ganando siete carreras y consolidándose entre los máximos exponentes.

Para 1951, Fangio peleó palmo a palmo con Ascari, con quien tuvo una rivalidad deportiva, pero mucha camaradería. Ambos se quedaron con siete campeonatos en la primera de las siete décadas de la Máxima, época donde los pilotos no cobraron fortunas y cuyas medidas de seguridad eran escasas o nulas.

El campeonato tuvo ocho fechas, con su punto de partida el 27 de mayo en Suiza, donde el Chueco hizo la Pole y venció bajó la lluvia. Ascari, por su parte, que corrió con quemaduras por un accidente en una competencia de la Fórmula 2, culminó sexto.

Fangio volvió a vencer en Reims, donde él y Ascari desertaron por fallas mecánicas, pero sus equipos ordenaron que volvieran a pista con el Alfa Romeo y la Ferrari de Luigi Fagioli y el argentino José Froilán González, respectivamente. Fangio logró la victoria que fue compartida con Fagioli, el ganador más longevo de la historia con 53 años.

Fangio precede a Ascari en Reims. Ambos utilizaron los autos de sus respectivos compañeros de escuadra.

El capítulo final de 1951 llegó el 28 de octubre, con Fangio punteando por apenas tres puntos de ventaja sobre el italiano. Ambos dependían de sí mismo. Fue en un circuito callejero en el barrio de Pedralbes, en Barcelona. El italiano golpeó primero y marcó la Pole, pero una mala elección de cubiertas condicionó su rendimiento en la carrera.

Al cabo de 70 vueltas en el circuito de 6.300 metros (442 km de recorrido total), el Chueco, que disponía de una máquina con dos tanques de combustible para evitar el paso por boxes, largó segundo y ya en la cuarta vuelta superó a Ascari. El consumo del caucho fue letal para la casa de Maranello, a punto que ambos pilotos sufrieron pinchazos.

El argentino aprovechó las alternativas y se impuso en España, alcanzando el primero de sus cinco títulos mundiales. Ascari, por su parte, terminó cuarto y debió cumplir la promesa hecha con el balcarceño en la previa: pagar la cena de post campeonato.