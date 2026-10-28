Río Negro firmará con Nación el traspaso de más de 300 kilómetros de las rutas 22 y 151: cuándo será y qué tramos incluye

La Ruta 151 entre Cipolletti y Catriel tiene sectores en muy mal estado. (Foto archivo: Matías Subat)

El Gobierno de Río Negro firmará mañana con Nación las actas de toma de posesión parcial de más de 300 kilómetros de las rutas nacionales 22 y 151. El acto está previsto para las 16 en Vialidad Nacional y permitirá avanzar con el traspaso de distintos sectores que la Provincia busca recuperar para ejecutar tareas de mantenimiento y reparación.

Según pudo conocer Diario RÍO NEGRO, el detalle preparado para la firma contempla cuatro tramos de la Ruta Nacional 22 y dos de la Ruta Nacional 151, con una extensión total informada de 337,62 kilómetros. Sin embargo, la incorporación de dos sectores de la Ruta 22 en el Alto Valle todavía no está confirmada y dependerá de la resolución, antes del encuentro, de los contratos de obra que continúan vigentes.

La firma se enmarca en el proceso acordado entre Nación y la Provincia para transferir la administración de determinados tramos de las rutas nacionales que atraviesan Río Negro. La toma de posesión será parcial y no implica que todos los sectores previstos queden automáticamente bajo control provincial.

Qué tramos de la Ruta 22 recibirá Río Negro y qué pasará con la zona del Puente 83

El primer sector de la Ruta Nacional 22 comprendido en las actas se extiende desde el puente sobre el río Colorado hasta Choele Choel. Tiene una longitud de 138,35 kilómetros.

El segundo tramo va desde Choele Choel hasta Chichinales y comprende otros 141,36 kilómetros. Ambos sectores suman cerca de 280 kilómetros y constituyen la mayor parte de la extensión incluida en el acuerdo.

Ruta 22 entre Cipolletti y Fernández Oro se encuentra el Puente 83, una zona con obras abandonadas. Foto: Florencia Salto.

El detalle también contempla dos sectores de la Ruta Nacional 22 en el Alto Valle. El primero se extiende desde la calle Salto, en Cipolletti, hasta el puente que conecta con Neuquén, con una longitud de 3,51 kilómetros. El segundo abarca 10,02 kilómetros entre el acceso a Fernández Oro y el Parque Industrial de Cipolletti.

La incorporación de ambos tramos todavía está en duda por la situación contractual de las obras que Nación no terminó. La posibilidad de que Río Negro tome posesión de esos sectores completos depende de que se resuelvan los contratos vigentes, vinculados a la UTE integrada por CPC y CN Sapag. Según la información conocida hasta el momento, la rescisión del contrato podría concretarse en los próximos días.

Mientras tanto, la firma de este jueves habilitará, en primera instancia, a la Provincia intervenir unos 400 metros de las colectoras del Puente 83, según explicó el ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren. El gobernador Alberto Weretilneck anunció que los trabajos de pavimentación comenzarían en unos 20 días aproximadamente.

Los sectores de la Ruta 151 incluidos en el acuerdo entre Nación y Río Negro

La calzada de la Ruta 151 presenta fisuras generalizadas, pérdida de agregados y baches profundos, una situación que se agravó con las lluvias y el tránsito de vehículos pesados. Foto: archivo.

En la Ruta Nacional 151, las actas contemplan dos sectores. Uno comprende los 3,4 kilómetros que van desde el empalme con la Ruta Nacional 22, en Cipolletti, hasta el Tercer Puente.

El segundo tramo se extiende desde el yacimiento Medanito, a la altura del kilómetro 109,1, hasta el inicio del puente sobre el río Negro, en el límite con La Pampa. Tiene una longitud de 40,98 kilómetros.

Este último sector es uno de los puntos prioritarios para la Provincia por el deterioro que presenta la ruta. Río Negro ya había anunciado un plan de intervenciones para recuperar sectores críticos de las rutas nacionales 22 y 151, con financiamiento de la empresa Oldelval y recursos provinciales.

Río Negro detalló las obras urgentes de la Ruta 22 y 151

En paralelo al traspaso de las rutas, Río Negro definió un primer paquete de obras para reparar sectores críticos de las rutas nacionales 22 y 151. El plan se financiará con el aporte de Oldelval y recursos provinciales, y tendrá un plazo de ejecución de 120 días.

El acuerdo prevé una inversión total de 6,98 millones de dólares. De ese monto, 4,6 millones corresponden al Aporte al Desarrollo Territorial de la empresa y los 2,38 millones restantes serán cubiertos por la Provincia.

Las intervenciones -que van desde fresado, carpeta asfáltica, bacheo superficial, construcción de terraplenes y banquinas- abarcan cuatro sectores: la salida de Río Colorado, entre el puente sobre el río Colorado y las vías; el tramo de la Ruta 22 entre Chimpay y Chelforó; la rotonda de acceso a Roca y las colectoras del Puente 83; y la Ruta 151, desde el kilómetro 109 hasta el límite con La Pampa.