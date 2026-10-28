Juegos de la Araucanía 2026: Río Negro y Neuquén siguen firmes en futbol, básquet y vóley

Este martes se disputó la segunda jornada de los Juegos de la Araucanía. La 33° edición se desarrolla en la Región de Los Ríos, Chile, y se extenderá hasta el próximo viernes 30 de octubre.

La delegación rionegrina se ubica 3° en el medallero con un total de 20 medallas. El gran protagonista nuevamente fue el reginense Federico Bottos en natación. Este martes obtuvo otras dos doradas en 100 metros espalda y 100 metros mariposa, y ya se subió cinco veces a lo más alto del podio.

En esta disciplina también festejaron Josefina Segatori y Delfina Giraldes. Ambas se quedaron con la medalla de bronce en 100 metros espalda y 200 metros pecho, respectivamente. Además, la posta 4×50 libres se quedó con el 3° puesto.

En atletismo, la delegación rionegrina acumuló una nueva presea. Damián Suárez logró la medalla de plata en los 100 metros llanos.

El futbol tuvo un día irregular, donde ambos equipos se midieron ante Tierra del Fuego. Las chicas golearon por 6-0 y cerraron la primera etapa con dos victorias. Recién volverán a jugar el jueves por las semifinales. Por otro lado, los varones cayeron ajustadamente por 4-3 y definirán todo en la última fecha ante Araucanía, hoy desde las 13:00.

El básquet se deleitó con victorias. El masculino derrotó 67-58 a La Pampa y es líder en su zona. Cerrará la fase de grupos a las 12:00 contra Araucanía. En el femenino, fue victoria 69-44 a Santa Cruz y volverá a la cancha desde las 12:00 ante Aysén.

En vóley, fue caída de los chicos por 3-1 ante Bío Bío: acumulan un registro de 1-2 en la fase de grupos. Además, el femenino venció 3-0 a Ñuble y tiene un récord de 2-1. La primera etapa se cerrará este jueves.

Neuquén festejó en natación, judo y ciclismo

Luego de la segunda jornada de los Juegos de la Araucanía, Neuquén llegó a 13 preseas y se ubica 7° en el medallero. Las preseas que consiguió este martes la delegación fueron dos oros, tres plateadas y un bronce.

En natación, Francisco García fue medalla dorada en 200 metros pecho, mientras que Violeta Di Renzo festejó una nueva plateada en los 100 metros espalda. Es su cuarta presea personal en esta edición de los Juegos.

Marianella Salomón se subió a lo mas alto del podio en ciclismo, en la prueba Ruta de 40 kilómetros en pelotón femenino. Por otro lado, el judo consiguió dos medallas de plata (Araceli Cardozo en -63 kg y Uma Pérez en -70 kg) y un bronce (Morena Sepúlveda en -48 kg).

El básquet también dio alegrías con triunfos ante Chubut en ambas ramas. El conjunto masculino ganó 71-61 y se jugará la clasificación desde las 13:00 ante Aysén. El femenino venció 53-46 y se mide a las 11:00 contra Bío Bío.

El futbol neuquino no tuvo actividad el martes, luego de los triunfos de los equipos en el debut. El seleccionado masculino jugará desde las 11:00 ante Magallanes y el femenino se verá las caras ante Los Ríos. Ambos deben ganar para avanzar a las semifinales.

El vóley femenino sumó su primera victoria ante Aysén por 3-0, luego de dos derrotas en la jornada inaugural. Los chicos ganaron 3-2 a Magallanes y tiene puntaje ideal en tres presentaciones.