Una obra de más de $7.000 millones busca mejorar los accesos en San Martín de los Andes

El gobierno de Neuquén avanza con un nuevo proyecto de infraestructura vial en San Martín de los Andes. Este martes al mediodía se realizó la apertura de sobres de la licitación para pavimentar los callejones Gingins y Torres.

La obra cuenta con un presupuesto oficial superior a los $7.000 millones, calculado a valores de abril, y será financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El plazo de ejecución previsto es de 365 días corridos.

«Tenemos un gran problema con el acceso a San Martín»

La intervención contempla más de cuatro kilómetros de pavimentación en dos callejones y está incluida en el Programa de Desarrollo Urbano y Mejora del Hábitat de la provincia del Neuquén.

Al proceso licitatorio se presentaron tres ofertas: la primera, de la unión transitoria integrada por Pose S.A. y Briales S.A.; la segunda, de Secosa S.A. y Basa S.A.; y la tercera, de Edificios Comahue SRL.

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, aseguró que “esta obra viene a culminar el desarrollo urbano y de tránsito para San Martín de los Andes«. Vinculó la pavimentación con la nueva terminal de ómnibus, que busca reducir la circulación de colectivos dentro de la ciudad.

La ministra también destacó que el proyecto contempla un tratamiento ambiental específico para preservar el drenaje natural de un mallín presente en el sector.

Por su parte, el intendente de la localidad, Carlos Saloniti, remarcó: «Tenemos un gran problema con el acceso a San Martín, y esto, sin ninguna duda, mejora sustancialmente la situación”.

Resaltó las demás intervenciones previstas en la localidad como la terminal de ómnibus, obras de gas, la repotenciación del sistema eléctrico y un centro para adultos mayores. “La transformación se hace con decisión política y con obras”, afirmó.

El intendente señaló que espera que el impacto se haga visible a medida que las obras se concreten y agradeció al gobernador por las inversiones anunciadas.

“Lo estás haciendo por todos los vecinos de San Martín, por toda la gente de la región de Los Lagos del sur y toda la provincia”, expresó.