Canastitas de choclo gratinadas: cómo hacerlas sin esfuerzo
Una elaboración que salva cualquier comida ya que no requiere de tanto trabajo. La sugerencia es de @rgrcocina.
Canastitas de choclo gratinadas: cómo hacerlas sin esfuerzo
Una elaboración que salva cualquier comida ya que no requiere de tanto trabajo. La sugerencia es de @rgrcocina.
Lista de Ingredientes
cebolla: 1
cebolla de verdeo: 1
morrón rojo: 1
choclo en grano: 1 lata
aceite: c/n
orégano, tomillo: a gusto
sal y pimienta: a gusto
leche: c/n
tapas para empanadas: 6
queso mozzarella: a gusto
Preparación
Un plato con pocos ingredientes y muy fácil de hacer. Picar la cebolla, la parte blanca de la cebolla de verdeo y el morrón rojo. Llevar a cacerola con aceite de oliva, salpimentar y saltear a fuego bajo. Cuando el salteado esté transparente, agregar a la cacerola el choclo. Agregar luego orégano seco y tomillo.
Fajitas express con bondiola braseada
Cocinar a fuego bajo por 15 minutos, si se seca agregar un poco de leche. Terminar con la parte verde picada de la cebolla de verdeo. Armar canastas con las tapas de empanada, rellenar, rallar mozzarella por encima y hornear hasta que gratine.
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