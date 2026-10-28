Canastitas de choclo gratinadas: cómo hacerlas sin esfuerzo

Lista de Ingredientes cebolla: 1 cebolla de verdeo: 1 morrón rojo: 1 choclo en grano: 1 lata aceite: c/n orégano, tomillo: a gusto sal y pimienta: a gusto leche: c/n tapas para empanadas: 6 queso mozzarella: a gusto

Preparación



Un plato con pocos ingredientes y muy fácil de hacer. Picar la cebolla, la parte blanca de la cebolla de verdeo y el morrón rojo. Llevar a cacerola con aceite de oliva, salpimentar y saltear a fuego bajo. Cuando el salteado esté transparente, agregar a la cacerola el choclo. Agregar luego orégano seco y tomillo.

Cocinar a fuego bajo por 15 minutos, si se seca agregar un poco de leche. Terminar con la parte verde picada de la cebolla de verdeo. Armar canastas con las tapas de empanada, rellenar, rallar mozzarella por encima y hornear hasta que gratine.