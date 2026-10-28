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Yo Como

Canastitas de choclo gratinadas: cómo hacerlas sin esfuerzo

Una elaboración que salva cualquier comida ya que no requiere de tanto trabajo. La sugerencia es de @rgrcocina.

Redacción

Por Redacción

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Yo Como

Canastitas de choclo gratinadas: cómo hacerlas sin esfuerzo

Una elaboración que salva cualquier comida ya que no requiere de tanto trabajo. La sugerencia es de @rgrcocina.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

cebolla: 1

cebolla de verdeo: 1

morrón rojo: 1

choclo en grano: 1 lata

aceite: c/n

orégano, tomillo: a gusto

sal y pimienta: a gusto

leche: c/n

tapas para empanadas: 6

queso mozzarella: a gusto

Preparación


Un plato con pocos ingredientes y muy fácil de hacer. Picar la cebolla, la parte blanca de la cebolla de verdeo y el morrón rojo. Llevar a cacerola con aceite de oliva, salpimentar y saltear a fuego bajo. Cuando el salteado esté transparente, agregar a la cacerola el choclo. Agregar luego orégano seco y tomillo.

Cocinar a fuego bajo por 15 minutos, si se seca agregar un poco de leche. Terminar con la parte verde picada de la cebolla de verdeo. Armar canastas con las tapas de empanada, rellenar, rallar mozzarella por encima y hornear hasta que gratine.


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