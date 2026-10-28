Tan Biónica muda su esperado show en Neuquén y se traslada al Estadio Ruca Che: qué pasa con las entradas

Neuquén se prepara para vivir una verdadera fiesta con el regreso de Tan Biónica, pero con un cambio de escenario pensado para resguardar la experiencia de miles de fanáticos. La productora FIVE confirmó que el esperado show del próximo sábado 7 de noviembre se trasladará al Estadio Ruca Che, garantizando un entorno cómodo, seguro y a resguardo de cualquier inclemencia meteorológica.

La decisión fue tomada en conjunto por las áreas de producción técnica, logística y seguridad. Frente al registro acumulado de más de 25 días de precipitaciones en la región y los pronósticos vinculados al fenómeno de «El Niño», las condiciones del suelo en predios al aire libre como Five Park no ofrecían las garantías requeridas para el montaje de la infraestructura de gran escala que exige el grupo, explicaron desde la organización.

Ante este panorama, la organización optó por consolidar la fecha en el Estadio Ruca Che, considerado el venue indoor por excelencia de la provincia para albergar superproducciones musicales de nivel internacional.

Cambios en el recital de Tan Biónica en Neuquén: ¿Qué pasa con las entradas compradas?

Desde la productora llevaron tranquilidad a los fanáticos que agotaron las localidades y explicaron cómo será el esquema de acceso para la noche del 7 de noviembre:

Validez automática: todas las entradas adquiridas previamente para Campo VIP y Campo General mantienen su validez absoluta dentro del Ruca Che.



todas las entradas adquiridas previamente para y mantienen su validez absoluta dentro del Ruca Che. Sin trámites adicionales: no es necesario realizar ningún tipo de canje, reubicación ni trámite previo.



no es necesario realizar ningún tipo de canje, reubicación ni trámite previo. Misma distribución: la configuración de sectores se respetará de forma equivalente en el nuevo recinto.

«Nos espera una noche histórica; Tan Biónica está listo para darlo todo en un Ruca Che que vibrará como nunca con una puesta escénica sin precedentes», concluyó el comunicado oficial, ratificando el compromiso de brindar un espectáculo inolvidable para todo el público de la región.