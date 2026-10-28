Río Negro busca imponer un límite nocturno a las tobilleras electrónicas: el horario que está en debate

La Legislatura de Río Negro avanza con un proyecto de ley que busca establecer mayores restricciones para las personas que utilizan tobilleras o pulseras electrónicas por disposición judicial. La iniciativa propone prohibir las salidas de sus domicilios entre las 20 y las 8 del día siguiente, con el objetivo de fijar una regla común para los distintos casos de monitoreo electrónico.

El proyecto fue modificado durante su tratamiento en comisión para ampliar el alcance de la restricción. Además de las personas que cumplen condenas bajo prisión domiciliaria y aquellas que tienen prisión preventiva domiciliaria, la propuesta incorpora a quienes utilizan dispositivos electrónicos de seguimiento como medida cautelar, aunque no estén obligados a permanecer en sus viviendas.

El legislador Lucas Pica explicó que la modificación busca evitar diferencias en la aplicación de la norma y establecer el mismo criterio para las tres situaciones contempladas.

«La restricción horaria, es decir, entre las 20 y las 8 horas, es para todos aquellos que están monitoreados y que tienen pulsera electrónica o tobillera electrónica», precisó.

Qué personas quedarían alcanzadas por la restricción

La iniciativa contempla tres grupos de personas sujetas a monitoreo electrónico:

Personas condenadas con prisión domiciliaria: cumplen una condena bajo la obligación de permanecer en su vivienda.

cumplen una condena bajo la obligación de permanecer en su vivienda. Personas con prisión preventiva domiciliaria: están sujetas a una medida cautelar que restringe su libertad en el domicilio.

están sujetas a una medida cautelar que restringe su libertad en el domicilio. Personas bajo monitoreo electrónico por una medida cautelar sin prisión domiciliaria: utilizan una tobillera o pulsera electrónica por orden judicial, aunque no tengan la obligación de permanecer en su casa durante todo el día.

La incorporación del tercer supuesto amplía el alcance del proyecto original. De esta manera, la restricción horaria no quedaría limitada a quienes cumplen una pena o una prisión preventiva en sus domicilios, sino que también abarcaría otras medidas judiciales que incluyen seguimiento electrónico.

Los jueces no podrían autorizar salidas nocturnas, salvo por emergencias médicas

Uno de los puntos centrales de la propuesta es limitar la posibilidad de que los jueces autoricen salidas durante la franja horaria establecida.

Según explicó Pica, el texto incorpora expresamente a las personas que cumplen prisión domiciliaria para evitar interpretaciones que permitan habilitar salidas transitorias entre las 20 y las 8.

«Para los tres casos se va a aplicar esta restricción horaria. Y los jueces no van a poder excepcionar sino en casos de emergencia médica«, sostuvo el legislador.

De acuerdo con lo planteado por el parlamentario, la emergencia médica sería la única excepción contemplada en el proyecto para permitir una salida durante ese período.

La aclaración apunta a evitar que las autorizaciones judiciales individuales habiliten excepciones a la prohibición nocturna, incluso en los casos en los que las personas ya tienen restringida su libertad ambulatoria mediante prisión domiciliaria.

Por qué se amplió el proyecto original

La modificación se incorporó durante el debate en comisión, cuando se resolvió sumar a las personas que utilizan dispositivos electrónicos en el marco de medidas cautelares que no implican prisión domiciliaria.

Pica explicó que, sin esa incorporación, la restricción podría quedar circunscripta a quienes deben cumplir la medida judicial dentro de sus viviendas.

El cambio busca unificar el criterio para todas las personas alcanzadas por el monitoreo electrónico, independientemente de que estén cumpliendo una condena, una prisión preventiva domiciliaria o una medida cautelar de seguimiento.

El proyecto será tratado este jueves en la Legislatura de Río Negro. Si obtiene la aprobación correspondiente, deberá completar las instancias legislativas necesarias para convertirse en ley y entrar en vigencia.