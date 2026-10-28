Viedma se prepara para la Feria del Libro: más de cuarenta presentaciones y actividades para toda la familia

La directora de la editorial municipal, Cintia Ubeda, junto al intendente Marcos Castro, el presidente del Concejo Deliberante, Pedro Bichara, y el subsecretario de Cultura, Fernando Mántaras, durante la convocatoria a la 16.ª feria del libro. Foto: Marcelo Ochoa.

La Feria Municipal del Libro de Viedma tendrá lugar del 13 al 15 de noviembre en la Manzana Histórica, con una programación que reunirá literatura, arte, ciencia y propuestas para todas las edades.

La agenda incluirá 43 presentaciones de libros, ocho talleres, espectáculos, encuentros académicos y actividades gratuitas en distintos espacios del casco histórico.

Tres días con libros, música y actividades artisticas

La nueva edición de la feria se desplegará en distintos sectores de la Manzana Histórica, incluyendo la instalación de una globa en la plaza para recibir al público.

El evento incluirá seis espectáculos de narración, cuatro propuestas musicales, charlas, encuentros y un «Café con ciencia», distribuidos entre la Biblioteca Mitre, el Patio San Francisco de Sales, la Capilla, la Plaza Misiones Salesianas y el Concejo Deliberante.

Además, el recorrido contará con un planetario para disfrutar en familia y una muestra de arte contemporáneo vinculada al árbol del olmo.

La agenda comenzará el jueves 12 de noviembre con propuestas del Congreso de Literatura, Arte y Sociedad del Curzas, en la previa de las tres jornadas centrales de la feria.

Qué libros nuevos presentará la editorial municipal

Uno de los puntos destacados será la presentación de cinco publicaciones de la Editorial Municipal «El Mismo Río», que este año llega con tres obras seleccionadas en la convocatoria literaria de 2026 y dos proyectos propios.

De los ganadores en poesía y narrativa, se presentarán «El barrio que me habita», de Romina Calderón, y «Los casos del inspector Machuca y otros cuentos», de Pablo Tagliani. Además de «Algunas puertas», de Carlos Espinosa, que fue distinguido con una mención tras la convocatoria.

Paralelamente, la editorial sumará dos obras, incluyendo «Piedra libre para el monte II», una propuesta educativa sobre la flora y fauna regional, y una antología poética que reunirá a autores de la comarca que todavía no publicaron un libro propio.

De acuerdo a Cintia Ubeda, directora de la editorial de Viedma, la segunda publicación consiste en un libro ilustrado por Eugenia Sivino que fue supervisado por el biólogo, especialista en conservación ambiental y guía de turismo Mauricio Failla, que será distribuido gratuitamente a los niños que se acerquen a la feria.

Congresos, universidades y encuentros

La programación también incluirá espacios de intercambio vinculados con la investigación, la educación y el acceso a la información, entre los cuales se destaca la tercera Jornada Regional de Profesionales de la Información, bajo el lema «Tejer memorias, construir comunidad».

Además, habrá dos simposios a cargo de las universidades, quienes presentarán el X Congreso de Literatura, Arte y Sociedad del Curzas, que iniciará el jueves 12 de noviembre, previa de las tres jornadas centrales de la feria.

Seguido del VII Congreso Internacional de las Asociaciones Argentinas de Humanidades Digitales (AAHH), coordinado por la UNRN.

El intendente municipal, Marcos Castro, destacó la participación de las universidades públicas y los desafíos de promover la lectura e investigación «en tiempos donde la tecnología e inteligencia artificial son protagonistas».

«Si la cultura no es popular, no es cultura», afirmó Castro tras sostener la importancia de mantener propuestas abiertas a la comunidad que, en este caso, combinan presentaciones editoriales, espectáculos y espacios de intercambio para lectores, escritores y público en general.