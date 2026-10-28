Neuquén premiará con obras al barrio más limpio cada mes: el mejor del año triplicará su presupuesto participativo

La Municipalidad de Neuquén premiará cada mes al barrio más limpio de la ciudad con la duplicación de su presupuesto participativo y una obra con fondos municipales, y el mejor del año lo triplicará. El desafío “Mi barrio más limpio” fue presentado por el intendente Mariano Gaido y comenzará el 1 de noviembre de 2026, para extenderse de manera continua durante doce meses.

La propuesta busca involucrar a los vecinos de los 49 barrios en la erradicación de microbasurales, el mantenimiento de las veredas y el embellecimiento de los espacios comunes. El primer ganador se conocerá entre el 1 y el 10 de diciembre.

“En este día es tan importante que estamos llevando adelante un anuncio, para mí, trascendental y que habla de la ciudad en la que vivimos. Neuquén capital tiene un servicio de recolección de residuos y de tratamiento de la basura de excelencia que lleva adelante la empresa Cliba, seis días a la semana, y que realmente es orgullo”, afirmó Gaido.

“Además, cuenta con los Centros de Transferencia que pone a disposición de todos los vecinos para que dejen, de manera gratuita, los residuos voluminosos. A esto se suma el puerta a puerta, que realizamos en todos los barrios de la ciudad. Son servicios que solamente Neuquén capital tiene en el país. Son ejemplares, y nos permite tener una ciudad limpia y ordenada”, agregó. Sin embargo, advirtió: “Muchos vecinos que, de manera desaprensiva e inentendible, ocasionan microbasurales. De ninguna manera hay justificación”.

La jefa de Gabinete, María Pasqualini, explicó que se busca generar una cultura de la limpieza que se sostenga todo el año. “Queremos involucrar a los vecinos en este concepto de mi ciudad más limpia, mi barrio más limpio. Vamos a tener 12 barrios ganadores, pero quien sostenga en el tiempo ese barrio más limpio se va a llevar un premio mayor. El más limpio de los 12 ganadores va a triplicar su presupuesto participativo”, afirmó.

El desafío “Mi barrio más limpio” se presentó en la Municipalidad de Neuquén ante funcionarios y vecinalistas de distintos barrios de la ciudad. (Foto: gentileza)

El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, recordó que la Municipalidad apuesta hace años a los servicios y a las obras, y que la higiene es uno de los servicios más importantes. “Esas obras tenemos que acompañarlas. Es una competencia sana, y queremos que sea muy convocante. Creo que esta herramienta ha llegado para hacer historia, y así vamos a trabajar los 49 barrios de la ciudad, para tener en poco tiempo esa ciudad más limpia del país que soñamos todos”, sostuvo.

Cómo inscribirse y qué se evaluará en “Mi barrio más limpio”

Pueden participar vecinos, vecinas y frentistas, inscribiéndose en www.neuquencapital.gov.ar con sus datos personales, la dirección con entrecalles y el barrio. Es indispensable adjuntar una foto del estado inicial de la cuadra o sector, y los barrios con más frentistas registrados serán de los primeros en ser visitados y evaluados.

Haspert convocó a toda la ciudad, “del este al oeste, del norte al sur”, junto con las vecinales, comercios, instituciones y escuelas. “Lo que queremos es tener cuadras limpias, frentes limpios, y si tenemos cuadras y frentes limpios, tenemos barrios limpios y vamos a tener una ciudad mucho más limpia”, expresó.

Se puntuarán, entre otros criterios, la higiene de frentes y veredas libres de malezas o escombros, el respeto de días y horarios de recolección, las acciones para desactivar microbasurales y el uso de los Centros de Transferencia. El área registra cada intervención en microbasurales y la cantidad de vecinos que usan esos centros, que hoy reciben unos 700 por día.

“Eso es fabuloso, pero hay un montón más de vecinos que lo tienen que hacer. Si el servicio puerta a puerta pasó y no alcanzaste a sacar tu heladera, sabés que tenés que ir al centro de transferencia”, ejemplificó Haspert. Gaido sumó que el ganador se definirá según parámetros objetivos y también con lo que informen los vecinos sobre cada sector.

Los premios: presupuesto participativo duplicado y una obra municipal

El barrio más limpio del mes duplicará su presupuesto participativo, que solo podrá usarse en una obra elegida junto a los vecinos. “No hay posibilidades de que ustedes destinen los fondos a otra situación que no sea una obra”, subrayó Gaido.

Además, a partir del orden en las cuentas del municipio, la Municipalidad hará una obra propia en el barrio ganador: un parque temático, un espacio deportivo como un skate park o una obra ambiental. “La Municipalidad va a hacer una obra con presupuesto propio y la vamos a llevar adelante en ese barrio como premio a Mi barrio más limpio”, sostuvo. Los doce ganadores mensuales irán a una finalísima.

El subsecretario de Medioambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, anticipó también un reconocimiento individual. “Los principales protagonistas son los vecinos, los trabajadores de Limpieza Urbana, del área de Medio Ambiente y los municipales en general. Pero también queremos reconocer a esas personas que tienen nombre, apellido y rostro, que siempre hacen un poquito más por su barrio, por su cuadra y por la ciudad”, dijo.

Se buscará a quienes barren veredas, limpian bulevares, juntan residuos, plantan árboles o riegan plantas, para promover la habitabilidad urbana y un cambio cultural. “Vamos a recorrer los barrios, conversar con los vecinos de cada cuadra, encontrarlos y contar lo que hacen por todos nosotros. Les vamos a pedir una foto o un video para compartir sus historias, porque nos parece justo reconocer ese compromiso”, explicó Baggio. “Ese premio individual es también una apuesta a que todos nos esforcemos un poquito más, no solamente por recibir un reconocimiento, sino por el cambio que necesitamos, que queremos y que venimos a proponer”, agregó.

El vecinalista Gustavo Ancafil destacó que será un incentivo para mejorar frentes y espacios comunes. “Me encanta la idea porque los vecinos vamos a disfrutar esta sana competencia. A mí me encanta que nuestro barrio esté limpio, que esté ordenado, el césped cortado y que no haya microbasurales. En lo personal me pone feliz porque, en el caso de que Unión de Mayo gane, tenemos el doble presupuesto participativo, así que feliz”, expresó.