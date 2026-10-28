Checo Pérez para rato: el mexicano renovó con Cadillac y seguirá en la Fórmula 1 hasta 2029

Fin de semana especial, con sobrados motivos para festejar. En el marco de su Gran Premio N°300, Sergio Pérez recibió una gran noticia: el mexicano seguirá en la escudería Cadillac de Fórmula 1 al menos hasta la temporada 2029.

Así lo anunció hoy la escuadra norteamericana, que para su ingreso en la máxima este año confió en la experiencia de Checo, piloto ganador de competencias y contendiente al título mundial en sus buenos años de Red Bull.

De esta forma, Pérez podrá disfrutar de competir este fin de semana ante su gente en el “Hermanos Rodríguez” con la garantía de saber que permanecerá en el gran circo varios años más. Un premio de la firma General Motors a su contribución en esta satisfactoria primera etapa de desarrollo.

Checo Perez, extended. https://t.co/lmrHE2lGpb — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) October 28, 2026

La confirmación no pudo llegar en un mejor momento. De acuerdo con el comunicado de la escudería, la renovación busca dar continuidad al proyecto a largo plazo y consolidar el desarrollo técnico en sus tres sedes operativas: Silverstone (Reino Unido), Indianápolis y Charlotte (Estados Unidos).

Durante el primer año de operaciones del equipo en la parrilla, la directiva destacó el aporte de Pérez en la evolución del chasis y la optimización de las operaciones en pista, aunque esto no se ha reflejado en los puntos.

Sobre su permanencia en el equipo norteamericano, Sergio Pérez declaró: “Unirme a Cadillac Formula 1 desde el primer día fue un proyecto en el que realmente creí, y extender mi compromiso se siente como una continuación natural de este capítulo. Construir un equipo de Fórmula 1 desde cero requiere tiempo, trabajo incansable y paciencia, pero el progreso que estamos haciendo juntos es increíblemente gratificante.”

“Quiero agradecer a Dan (Towriss), Mark (Reuss) y a todos en TWG Motorsports y General Motors por la oportunidad de seguir construyendo sobre lo que hemos comenzado juntos. A cada miembro de este equipo tan especial, en la pista, en EEUU, en el Reino Unido, y a nuestros aficionados, gracias por su apoyo y confianza. No los decepcionaré. ¡Sigamos empujando!”

Por su parte, Dan Towriss, CEO de Cadillac F1, enfatizó la importancia de asegurar la estabilidad del piloto de 36 años dentro de la estructura de la escudería: “En la víspera de un fin de semana especial en la Ciudad de México, estamos encantados de anunciar que Checo seguirá siendo una parte integral de Cadillac Formula 1 durante los próximos años”.

Y prosiguió: “Construir un equipo competitivo en la F1 es un viaje a largo plazo, y asegurar el talento y el liderazgo de Checo nos da la continuidad y el compromiso que necesitamos para construir sobre la sólida base establecida en nuestro primer año. Juntos, estamos enfocados en la siguiente fase de nuestro viaje, impulsando al equipo hacia adelante y progresando en la parrilla”.