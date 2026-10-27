A levantar cabeza en México: «Es un circuito especial para correr», aseguró Franco Colapinto

Recuperación obligada para Franco Colapinto en México. El argentino viene de prolongar su mala racha tras abandonar en Austin el pasado domingo, por lo que su llegada al “Hermanos Rodríguez” apunta a cambiar su presente competitivo en la Fórmula 1.

En la previa de la decimonovena fecha del calendario 2026, segunda de la seguidilla de tres competencias consecutivas en el continente americano, el pilarense dejó sus sensaciones tras el paso en falso en Estados Unidos y refirió a la cita venidera.

“Fue una verdadera lástima tener que abandonar por segunda carrera consecutiva en Austin, después de que el auto sufriera daños por el incidente con Arvid Lindblad. Habíamos logrado avanzar razonablemente, teniendo en cuenta que largamos desde el fondo y con neumáticos duros”, comenzó diciendo Franco en el comunicado oficial que emitió hoy su equipo.

Franco Colapinto entrenando junto a Lucas Benamo 💗💪🏼 https://t.co/6r3zlpkHKJ — FC43 (@dailycolapinto) October 27, 2026

Y recalcó, con algo de esperanza y optimismo: “Sin embargo, ahora estamos completamente enfocados en México y en tener un fin de semana más tranquilo y positivo«.

La llegada a Distrito Federal supone otra gran oportunidad de sentir cada vez más cerca a la afición argentina, algo que llegará a su punto máximo una semana más tarde, en San Pablo (Brasil). Y en cuanto a lo deportivo, México incorpora un factor crucial para el rendimiento deportivo de los monoplazas a la hora de acelerar: los 2,200 metros de altura sobre el nivel del mar.

«El Autódromo Hermanos Rodríguez siempre es un circuito especial para correr y se vive un gran ambiente con los fanáticos mexicanos. Se los puede escuchar alentando y cantando, especialmente en la zona del estadio, que es una de las partes más particulares de cualquier circuito del calendario», señaló Franco respecto al calor de los fanáticos.

En cuanto a la exigencia de la altura, refirió: «La gran altitud también sumará un desafío diferente, por lo que tendremos que encontrar una buena puesta a punto del auto para afrontar esas condiciones tan particulares y colocarnos en la posición más competitiva posible».

Franco iniciará su fin de semana en el “Hermanos Rodríguez” recién en la segunda tanda libre del viernes, ya que el italiano Gabriele Mini ocupará su lugar durante el primer ensayo como parte de los entrenamientos obligatorias destinadas a pilotos debutantes.

Sobre esta situación, el argentino sostuvo: «Con Gabriele Minì utilizando mi auto en la primera práctica libre, como parte de las sesiones obligatorias para debutantes, tengo muchas ganas de volver a salir a pista el viernes por la tarde y, ojalá, comenzar un fin de semana competitivo para nosotros«.