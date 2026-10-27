Caso Epstein: una ex miss Suiza denunció a Trump por abuso sexual en un informe del Congreso de EE.UU.

Los legisladores demócratas del Comité Judicial de la Cámara de Representantes publicaron este lunes 26 de octubre un documento que vincula al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con los delitos del difunto depredador sexual Jeffrey Epstein. El escrito acusa al mandatario de actuar como un «participante activo» en los abusos perpetrados a mediados y finales de la década de 1990. Entre las pruebas presentadas resalta el testimonio presencial de la ex Miss Suiza, Beatrice Keul, quien denunció formalmente al actual jefe de Estado por violación, aunque hasta el momento el líder republicano no fue acusado de ningún delito en el sistema judicial por estas alegaciones.

La exmodelo suiza aportó su testimonio ante los miembros del organismo de investigación y relató un episodio ocurrido en noviembre de 1993, cuando ella tenía 24 años y trabajaba de manera profesional. De acuerdo a su declaración, la organizadora Jill Harth la reclutó para participar en el certamen de belleza Donald J. Trump American Dream Pageant, con eventos programados en Atlantic City y Nueva York. Keul aseguró que Trump, Epstein y otros empresarios utilizaron el concurso como un «coto de caza» para aprovecharse de mujeres jóvenes vulnerables.

Durante una jornada del certamen en el Hotel Plaza, propiedad del magnate en aquel entonces, el actual mandatario se acercó a la joven y le prometió ayuda para obtener una visa y asegurar su admisión en la Universidad de Nueva York. Horas más tarde, un representante del empresario la invitó a una reunión privada en su habitación. Keul aceptó la invitación con la creencia de que el encuentro impulsaría su carrera y su formación académica. Allí fue donde se cometió el presunto acto de abuso sexual.

La exmodelo describió la agresión como «brutal» y que, tras el ataque, el magnate reiteró sus promesas de ayuda con el visado universitario y le exigió silencio absoluto con una advertencia: «El espectáculo debe continuar».

Keul regresó a Suiza en un estado de terror y se negó a participar en otro concurso patrocinado por Trump en Hawái semanas después. Aunque el mandatario la contactó tiempo más tarde para reiterar su oferta de ayuda, ella rechazó el ofrecimiento.

El informe oficial subraya que este esquema de manipulación coincide exactamente con el modus operandi documentado de Epstein, quien utilizaba sistemáticamente falsas promesas de educación superior en la NYU o la Universidad de Columbia para retener y silenciar a sus víctimas. Asimismo, el texto remarca que la presencia en el evento de figuras como John Casablancas y el propio Epstein evidencia que estos concursos de belleza funcionaban como un «coto de caza» estructurado para captar y vulnerar a jóvenes aspirantes a la moda.

El informe demócrata y el reclamo de un fiscal especial

El reporte de 53 páginas lleva el título «Tenemos ciertas cosas en común, Jeffrey: El caso contra Donald Trump que surge de los archivos de Epstein y los esfuerzos desesperados del Departamento de Justicia por encubrirlo». El texto se divide en tres capítulos enfocados en el contexto de explotación sexual en la ciudad, los testimonios de las mujeres y el presunto encubrimiento orquestado por el Departamento de Justicia a favor de posibles cómplices.

Los medios de prensa señalan que los demócratas intentan recuperar este polémico caso en plenas elecciones, pese a que en los miles de documentos desclasificados no existen pruebas evidentes de irregularidades formales. Aun así, el congresista por Maryland y miembro de mayor rango en el Comité Judicial, Jamie Raskin, precisó que cinco de las once mujeres involucradas acusan directamente a Donald Trump de violación o agresión sexual en compañía o presencia cercana de Jeffrey Epstein. Las demás víctimas relatan intentos del propio financista o de Ghislaine Maxwell para traficarlas con el entonces conductor del programa The Apprentice.

El informe traza paralelismos entre el accionar del mandatario y el método de Epstein, ya que ambos utilizaban promesas de educación y oportunidades profesionales para reclutar y controlar a sus víctimas. El documento también incluye una demanda por agresión sexual presentada por Harth contra Trump en 1997.

Frente a este escenario, Raskin reclamó el nombramiento de un fiscal especial independiente. El legislador acusó al Departamento de Justicia y al FBI de paralizar investigaciones y ocultar pruebas para proteger a los conspiradores del depredador sexual, quien falleció en una cárcel de Nueva York en 2019.

«Las mujeres que sobrevivieron a Epstein merecen ser escuchadas, el Congreso debe tener los expedientes completos que exige la ley», sentenció el dirigente demócrata.

La respuesta de la Casa Blanca y el contexto electoral

La iniciativa demócrata salió a la luz a poco más de una semana de las elecciones de medio mandato. Este contexto resulta adverso para el presidente, quien registra su menor tasa de popularidad histórica en las encuestas, mientras los progresistas mantienen chances concretas de retener la Cámara de Representantes y recuperar la mayoría en el Senado.

Desde el Poder Ejecutivo desestimaron el documento legislativo de inmediato. La portavoz de la Casa Blanca, Lauren Bis, envió un comunicado a la revista PEOPLE para desmentir los ataques. «Ninguna de estas acusaciones es cierta«, declaró la vocera oficial.

Bis enmarcó la publicación del informe como una maniobra preelectoral. La funcionaria definió al reporte como «un intento desesperado de demócratas fanáticos por distraer a los estadounidenses del creciente impulso republicano impulsado por los logros históricos del presidente Trump».

A su vez, la representante gubernamental recordó que el mandatario expulsó a Jeffrey Epstein de su club en Mar-a-Lago en 2004 «porque era un tipo repugnante». El presidente insiste en que ambos cortaron vínculos ese año tras una fuerte discusión originada por un presunto comportamiento inapropiado del financista con una empleada de la mansión. Sobre esa base, el oficialismo asegura que el jefe de Estado «ha sido completamente exonerado de todo lo relacionado» con el magnate.