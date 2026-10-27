Cerúndolo cayó en su debut y ya no quedan argentinos en el ATP 500 de Viena

Francisco Cerúndolo no logró hacer pie ante Cameron Norrie y tuvo una despedida temprana del ATP 500 de Viena.

El argentino, ubicado en el puesto 19° del ranking ATP, cayó por 6-4 y 6-1 ante el británico, que ocupa el lugar 41° del escalafón mundial. El encuentro duró una hora y 31 minutos y terminó con la eliminación del porteño en la primera ronda.

Cerúndolo, de 28 años, venía de una buena actuación en el ATP 250 de Bruselas, donde alcanzó las semifinales, instancia en la que cayó ante el neerlandés Tallon Griekspoor. Sin embargo, no pudo sostener ese nivel en Austria y se despidió en su debut.

De esta manera, el ATP 500 de Viena se quedó sin representantes argentinos. En la jornada del lunes, Tomás Etcheverry (29°) también había quedado eliminado, tras perder por 6-3 y 6-4 ante el experimentado italiano Matteo Berrettini (48°).

De todas formas, ambos tendrán revancha pronto, ya que están inscriptos para disputar el Masters 1000 de París, cuyo cuadro principal se jugará del 2 al 8 de noviembre.