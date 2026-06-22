A qué hora juega Argentina ante Austria y dónde verlo: la grilla completa de partidos para este lunes 22 de junio

El Mundial 2026 no da tregua y paraliza el inicio de la semana. Este lunes 22 de junio, el torneo más importante del planeta pone en marcha una jornada crucial con la presentación de la Selección Argentina, que rinde un examen clave frente a Austria por el Grupo J. Con el envión anímico de la goleada 3-0 en el estreno ante Argelia, el equipo de Lionel Scaloni salta a la cancha con un objetivo inmediato: blindar la clasificación a los 16avos de final.

La actividad de este lunes contará con un amplio despliegue de cobertura en el país, combinando opciones en televisión abierta, señales de cable y plataformas de streaming.

Partidos de hoy: horarios, TV y canales para ver el Mundial 2026

Para que organices tus alertas y planifiques la pantalla, este es el mapa completo con las señales y los horarios de los cuatro partidos de este lunes (en hora de Argentina):

14:00 | Argentina vs. Austria – Estadio de Dallas ( Telefe, TyC Sports, DSports, TV Pública, Disney+ Premium y Paramount+ ).

| – Estadio de Dallas ( ). 18:00 | Francia vs. Irak – Estadio de Vancouver ( DSports y Paramount+ ).

| Francia vs. Irak – Estadio de Vancouver ( ). 21:00 | Noruega vs. Senegal – Estadio de Kansas City ( DSports y Paramount+ ).

| Noruega vs. Senegal – Estadio de Kansas City ( ). 00:00 | Jordania vs. Argelia – Estadio por definir (DSports y Paramount+).

El plato fuerte: la Selección va por la clasificación anticipada

A partir de las 14:00, la Albiceleste buscará imponer condiciones en el Dallas Stadium. El panorama reglamentario es directo: un triunfo nacional asegura el boleto a la próxima ronda, y se transformará en el liderazgo definitivo de la zona si Jordania no logra vencer a Argelia en el cierre de la jornada (martes a las 00:00).

Hay que seguir de cerca el nuevo criterio de desempate de la FIFA, que determinó que ante igualdad de puntos en la tabla, el primer parámetro para definir las posiciones será el resultado del partido entre los equipos empatados, dejando la diferencia de gol en un segundo plano.

Lionel Scaloni mantiene dos incógnitas en el frente de ataque para contrarrestar el rigor físico europeo. El once probable saldrá con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Thiago Almada o Nico González, Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez.