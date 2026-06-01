A tomar nota, Scaloni: Austria, rival de Argentina en el Mundial 2026, derrotó a Túnez en un amistoso

A menos de dos semanas del inicio del Mundial 2026, Austria derrotó a Túnez por 1-0 en un amistoso de preparación y dejó una buena imagen de cara a la Copa del Mundo, donde compartirá grupo con la Selección Argentina.

El encuentro se mantuvo parejo hasta la expulsión de Konrad Laimer. El futbolista del Bayern Múnich interrumpió con la mano un ataque prometedor del conjunto africano y vio la tarjeta roja. En primera instancia, el árbitro le había mostrado la amarilla, pero tras revisar la acción en el VAR entendió que se trataba de una infracción de último recurso y modificó su decisión.

A partir de ese momento, los dirigidos por Ralf Rangnick se replegaron y apostaron por resistir con un hombre menos. Sin embargo, encontraron el gol a los 17 minutos del complemento con una rápida transición ofensiva. Tras una buena proyección de Stefan Posch, Marcel Sabitzer apareció por el centro para definir y establecer el único tanto del partido.

¿CON UNO MENOS? ¡NO PASA NADA! Sabitzer recibió el centro atrás y definió de primera, a contrapierna del arquero, para el 1-0 de Austria (con 10 jugadores por la roja a Laimer) ante Túnez: ¡Golazo del capitán!



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Túnez dominó la posesión y buscó el empate durante gran parte de la segunda mitad, pero no logró quebrar la solidez defensiva del conjunto europeo, que sostuvo la ventaja hasta el final.

De esta manera, Austria sumó una victoria importante y se despidió de su gente antes de viajar a Estados Unidos para disputar el Mundial. Su segundo amistoso previsto ante Guatemala fue suspendido, por lo que volverá a jugar recién en su estreno mundialista, el 17 de junio frente a Jordania.

Por su parte, la Selección Argentina se medirá con Austria en la segunda fecha del grupo J, el lunes 22 de junio desde las 14 (hora argentina) en Dallas.