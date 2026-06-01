Galpón Amarillo abre inscripciones para talleres inclusivos y actividades deportivas en Viedma

El espacio comunitario Galpón Amarillo abrió el proceso de admisión e inscripción para personas interesadas en sumarse a sus talleres inclusivos y actividades deportivas en Viedma, impulsadas por políticas de fortalecimiento de la participación comunitaria en la provincia.

La iniciativa forma parte de las acciones que promueve el Gobierno de Río Negro a través del Ministerio de Desarrollo Humano, con el objetivo de ampliar el acceso a espacios de contención, aprendizaje e integración social.

Días y horarios de inscripción

Las inscripciones y entrevistas se realizan en la sede del Galpón Amarillo con la siguiente organización:

Talleres inclusivos (admisión): Lunes, miércoles y viernes de 8.30 a 13.30 Destinado a personas interesadas en participar de los talleres que funcionan los martes y jueves por la mañana

Actividades deportivas (inscripción): Lunes, miércoles y viernes de 14 a 17 Propuestas de boxeo y atletismo, que se desarrollan esos mismos días de 17 a 19



Propuestas de los talleres inclusivos

Los talleres incluyen actividades de:

Arte

Apoyo escolar

Huerta

Cocina

Las propuestas están organizadas en grupos que asisten de manera alternada los martes y jueves. Además, cada jornada incorpora un espacio de encuentro compartido entre todos los participantes, con el objetivo de promover la integración, el aprendizaje colectivo y la participación activa.

Acompañamiento institucional

Todas las actividades se desarrollan con el acompañamiento de equipos técnicos y de coordinación, garantizando un entorno de contención y acompañamiento integral para los participantes y sus familias.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano de Río Negro destacaron que este tipo de dispositivos fortalecen los espacios de inclusión y participación comunitaria, generando oportunidades de desarrollo personal y social para las y los rionegrinos.

Las personas interesadas pueden acercarse directamente a la institución para recibir asesoramiento e iniciar el proceso de admisión e inscripción.