La receta de pizza fit que reemplaza a la tradicional sin perder gusto

Con ingredientes accesibles y una preparación rápida, la pizza saludable se posiciona como una opción ideal para quienes buscan reducir harinas refinadas y sumar vegetales sin resignar sabor.

La clave está en la base, que puede ser integral, de avena o incluso de coliflor, y en los toppings frescos, que permiten múltiples combinaciones según gustos y estación del año.

Ingredientes (base integral)

1 taza de harina integral

1/2 taza de agua tibia

1 cucharada de aceite de oliva

1/2 cucharadita de sal

1 cucharadita de levadura seca (opcional, para una masa más aireada)

Salsa y toppings sugeridos

1 taza de puré de tomate natural

Orégano y albahaca a gusto

1 zucchini en rodajas finas

1 morrón rojo

Champiñones frescos

Tomates cherry

Queso magro o mozzarella light

Aceitunas (opcional)

Paso a paso de la preparación

En un bowl, mezclar la harina integral con la sal y la levadura.

Agregar el agua tibia y el aceite de oliva.

Amasar hasta lograr una masa suave y homogénea.

Dejar reposar 20 a 30 minutos (si se usa levadura).

Estirar la masa sobre una placa aceitada o con papel manteca.

Prehornear 8 a 10 minutos a temperatura media (180–200°C).

Retirar y agregar la salsa de tomate.

Incorporar los vegetales y el queso magro.

Hornear nuevamente hasta que el queso se derrita y la base esté crocante.

Variante más liviana: base de coliflor

Para una versión aún más baja en carbohidratos, se puede reemplazar la masa tradicional por una base de coliflor procesada, huevo y queso. Es una alternativa muy utilizada en planes alimentarios saludables.

Una opción versátil para todos los días

La pizza saludable no busca reemplazar la receta clásica, sino ofrecer una alternativa flexible que se adapta a distintos estilos de alimentación. Su principal ventaja es la posibilidad de combinar ingredientes según disponibilidad y preferencias personales.

Con ingredientes accesibles y una preparación rápida, la pizza saludable se posiciona como una opción ideal para quienes buscan reducir harinas refinadas y sumar vegetales sin resignar sabor.