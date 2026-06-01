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Pastel de limón saludable: la versión sin harina ni azúcar que sorprende por su sabor

En pocos pasos y con ingredientes básicos, el pastel de limón se convierte en una opción casera que combina sabor, frescura y salud.

Redacción

Por Redacción

El postre fácil de preparar en casa. Foto ilustrativa.

El postre fácil de preparar en casa. Foto ilustrativa.

En un contexto donde crece la búsqueda de opciones de alimentación más saludables, el pastel de limón sin harina ni azúcar se presenta como una alternativa sencilla, liviana y con ingredientes accesibles. Es una preparación ideal para quienes reducen el consumo de harinas refinadas y azúcares, sin resignar sabor.

El protagonismo lo tiene el limón, que aporta frescura y aroma, mientras que el yogur cumple un rol clave en la textura del bizcochuelo.

Ingredientes

  • 3 huevos
  • 2 limones (jugo y ralladura)
  • 200 g de yogur natural sin azúcar o yogur griego
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 2 a 3 cucharadas de edulcorante apto para horno (stevia o eritritol)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
  • 1 cucharada de aceite de coco o aceite neutro (opcional)

Preparación paso a paso

  • Precalentar el horno a 180°C y engrasar un molde pequeño.
  • Batir los huevos hasta que espumen ligeramente.
  • Incorporar el yogur, el jugo de limón y la ralladura. Mezclar bien.
  • Agregar el edulcorante, la vainilla y el aceite si se utiliza.
  • Sumar el polvo de hornear y mezclar hasta obtener una preparación homogénea.
  • Verter la mezcla en el molde.
  • Hornear entre 25 y 35 minutos, hasta que al introducir un palillo salga seco.
  • Dejar enfriar antes de desmoldar.

Claves de la receta

  • El yogur reemplaza la harina y aporta estructura y humedad.
  • El limón fresco es fundamental para lograr sabor intenso y natural.
  • El edulcorante permite una versión sin azúcar agregada.
  • Puede conservarse en heladera hasta tres días.


Temas

Cómo hacer

Limón

Pastelería

En un contexto donde crece la búsqueda de opciones de alimentación más saludables, el pastel de limón sin harina ni azúcar se presenta como una alternativa sencilla, liviana y con ingredientes accesibles. Es una preparación ideal para quienes reducen el consumo de harinas refinadas y azúcares, sin resignar sabor.

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