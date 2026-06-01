Pastel de limón saludable: la versión sin harina ni azúcar que sorprende por su sabor
En pocos pasos y con ingredientes básicos, el pastel de limón se convierte en una opción casera que combina sabor, frescura y salud.
En un contexto donde crece la búsqueda de opciones de alimentación más saludables, el pastel de limón sin harina ni azúcar se presenta como una alternativa sencilla, liviana y con ingredientes accesibles. Es una preparación ideal para quienes reducen el consumo de harinas refinadas y azúcares, sin resignar sabor.
El protagonismo lo tiene el limón, que aporta frescura y aroma, mientras que el yogur cumple un rol clave en la textura del bizcochuelo.
Ingredientes
- 3 huevos
- 2 limones (jugo y ralladura)
- 200 g de yogur natural sin azúcar o yogur griego
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 2 a 3 cucharadas de edulcorante apto para horno (stevia o eritritol)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- 1 cucharada de aceite de coco o aceite neutro (opcional)
Preparación paso a paso
- Precalentar el horno a 180°C y engrasar un molde pequeño.
- Batir los huevos hasta que espumen ligeramente.
- Incorporar el yogur, el jugo de limón y la ralladura. Mezclar bien.
- Agregar el edulcorante, la vainilla y el aceite si se utiliza.
- Sumar el polvo de hornear y mezclar hasta obtener una preparación homogénea.
- Verter la mezcla en el molde.
- Hornear entre 25 y 35 minutos, hasta que al introducir un palillo salga seco.
- Dejar enfriar antes de desmoldar.
Claves de la receta
- El yogur reemplaza la harina y aporta estructura y humedad.
- El limón fresco es fundamental para lograr sabor intenso y natural.
- El edulcorante permite una versión sin azúcar agregada.
- Puede conservarse en heladera hasta tres días.
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