AFA pagó sueldos de los jugadoras de San Lorenzo y Alexis Cuello no quedará libre

La Asociación del Fútbol Argentino, con pedido expreso del presidente Claudio Tapia, brindó una fuerte ayuda monetaria a un San Lorenzo en plena crisis tanto económica como institucional. El objetivo fue el de saldar deudas relacionadas con el salario de los jugadores.

Así lo explicó la AFA en un comunicado: «Se transfirió a la cuenta bancaria de cada uno de los jugadores del Club Atlético San Lorenzo los haberes correspondientes al mes de julio (saldo) y agosto».

La AFA evitó que Alexis Cuello quede libre

También, la entidad señaló un párrafo especial para Alexis Cuello, quien había intimado formalmente al Ciclón por deudas. «Se le giró el saldo de agosto y la totalidad de septiembre y octubre, evitando que quede en libertad de contratación por falta de pago lo que hubiese generado un perjuicio económico para la institución», explicó la AFA.

🚨 #ALERTA | #AFA PAGÓ LOS SUELDOS DE LOS JUGADORES DE #SANLORENZO: CUELLO NO QUEDARÁ LIBRE



📌La casa madre del fútbol argentino confirmó el giro del "saldo de agosto, y la totalidad de septiembre y octubre"



📌El organismo argumentó que realizó la acción a fin de evitar que el… pic.twitter.com/UXTjRCQy33 — doble amarilla ⭐️⭐️⭐️ (@okdobleamarilla) November 19, 2025

Este miércoles, el entrenador del Cuervo, Damián Ayude, le agradeció a la AFA por la mano que le está dando al club: «Nos pone contentos que AFA esté pendiente y quiera darle una mano al club, y más que nada a los chicos. Bienvenido sea que la AFA esté pendiente y que el Chiqui tuvo un cruce de llamados con los chicos, nos deja más tranquilos obviamente».

El pasado viernes 14, Jhohan Romaña, otra de las figuras de San Lorenzo, también intimó al Ciclón y quedó cerca de ser agente libre. Sin embargo, se le giró el dinero adeudado y continuará en el equipo.

La situación del plantel llegó a tal punto que el referente y capitán de la institución, Gastón Hernández, emitió un fuerte comunicado en sus historias de Instagram -que luego borró-, en el que dio detalles sobre la crisis.

“Nosotros siempre seguimos trabajando, nunca dejamos de entrenar. Se han dicho muchas cosas y la verdad que no son así. El comunicado tenía un fin, que era que el club le abonara los sueldos a los más chicos, que lo necesitan mucho«, aseguró el Tonga. Y contó por qué fue borrado: «Se termina dando de baja porque pasaron las horas y ese mismo día los chicos recibieron su sueldo”.