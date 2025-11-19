Chiqui Tapia, en plena polémica: «Un equipo no pierde por un error arbitral»

En una semana marcada por fuertes críticas al arbitraje argentino, especialmente tras la actuación de Sebastián Zunino en el encuentro entre Barracas Central y Huracán, donde sancionó dos penales a favor del “Guapo”, el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, defendió a los jueces en el Summit Olé 2025 y aseguró que el nivel arbitral del país “no es tan malo” como se dice.

Esta semana, hinchas de Deportivo Morón, enojados por el arbitraje en las semifinales del Reducido por el ascenso ante Deportivo Madryn, vandalizaron murales de la Selección Argentina campeona del mundo con el mensaje “El mundial más caro del mundo”. A su vez, Frank Darío Kudelka fue denunciado por Andrés Gariano por supuestos dichos del entrenador hacia él al finalizar el encuentro entre el Globo y Barracas.

Tapia buscó bajar la tensión y apuntó contra quienes responsabilizan exclusivamente a los árbitros por los resultados: “No siempre es la culpa del árbitro. Cuando un equipo pierde, pierde porque otro equipo lo supera, no es porque hay un error arbitral”, afirmó.

El Chiqui, además. cuestionó la predisposición negativa que, según él, generan otros actores del fútbol: “También hay diferentes artistas que predisponen mal a la gente a la hora de ir a ver un partido. Como nosotros debemos corregir, también ustedes: los hinchas, los DT, los jugadores también tienen que corregir”.

Por último, remarcó que el foco de las críticas suele desviarse hacia los árbitros, y que los jugadores y entrenadores no se hacen cargo de su parte: “Esto no es corregir de un solo lado. Los partidos los ganan y los pierden los jugadores. Parece que no los pierden nunca, o que los técnicos no se equivocan en los planteos”.