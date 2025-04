Agüero volvió a jugar en Independiente, le hizo un golazo a Racing y sorprendió con una frase: “No es mi casa”

El ex delantero de la Selección Argentina formado en Independiente, Sergio Kun Agüero, aseguró que el club no es su casa tras haber participado del clásico de Avellaneda ante Racing de la categoría senior.

El lunes por la noche en el estadio Ricardo Enrique Bochini, el Rojo empató 3-3 con su par de la Academia en una nueva fecha de la Liga Profesional de Fútbol Senior, el torneo que reúne a los exjugadores retirados de cada club argentino.

El golazo del Kun Agüero en el clásico de la Liga Senior

No es un video de 2005, es actual. 20 años después, el Kun Agüero volvió al gol con la camiseta de Independiente.



Intacto. 🔝🇦🇷 pic.twitter.com/Bjqhjmta07 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) April 1, 2025

En este vibrante clásico de Avellaneda, los focos de atención se los llevó el Kun Agüero, el ex delantero de la Selección argentina que, desde su ida de Independiente en junio de 2006, ha tenido varios idas y vueltas polémicos con los hinchas del Rojo que lo vieron dar sus primeros pasos en el fútbol.

La polémica frase del Kun Agüero sobre Independiente

“No es mi casa, sí es algo donde me críe, desde los 8 años que arranqué. Cada vez que me inviten, estoy. El lunes que viene, contra Estudiantes, en un 90 por ciento vengo. Cuando esté en el país, voy a venir si calzan los días” declaró el ex delantero del Manchester City de Inglaterra.

"No es mi casa" tiró



El tipo no puede pasar un segundo sin dejar de ganarse el rechazo del hincha



Increíble pic.twitter.com/eiO2iFvVNZ https://t.co/dNpBs0ctng — WM (@wmansilla) April 1, 2025

Estos idas y vueltas, muchos más negativos que positivos para con el hincha, hicieron que la relación con los simpatizantes de Independiente se rompa por completo y mucho más después de dos hechos puntuales.

Las reiteradas promesas sin cumplir de no volver a retirarse al ´Rojo´ y, a mediados de 2023 y principios de 2024, la insistencia con una posible compra del club por parte del Manchester City, institución donde el argentino es ídolo absoluto.

“Mucha gente se enoja, pero no volví por un tema de salud. Igual, siempre disfruto y la gente conmigo se portó muy bien. Siempre intentó hacer lo mejor para el club cuando me lo piden. Lo único que quiero es que el club siga creciendo” afirmó.