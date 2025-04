La extensa racha de local de Universitario de Perú antes de recibir a River por la Copa Libertadores

Este miércoles a las 21:30, River hará su debut en la fase de grupos de la Copa Libertadores como visitante contra Universitario de Perú, que llega con una gran racha de local.

El equipo de Lima es el bicampeón vigente de la liga de su país y arrastra 13 victorias consecutivas en su estadio. No pierde en su cancha desde la primera ronda de la Libertadores 2024, 1-0 ante Botafogo.

Además, antes de la derrota con los brasileros, llevaba 17 partidos invicto, con 14 triunfos y 3 empates. De esta manera, de los últimos 31 encuentros como local, ganó 27, empató 3 y perdió solo uno.

Esta racha se contrapone con la dificultad del Millonario para ganar como visitante, algo que logró solo una vez en el año. Lleva 5 partidos fuera de casa con un triunfo ante San Martín de San Juan y cuatro empates.

Más allá de este presente, a Universitario le ha costado ser competitivo en la Copa Libertadores. En las últimas 7 ediciones que jugó no pasó la fase de grupos. No llega a octavos de final desde el 2010 y no supera esa instancia desde 1975.

El estadio Monumental de Lima no le trae un buen recuerdo a River ya que fue la sede donde perdió la fianl de la Copa Libertadores 2019 contra Flamengo en la primera definición a partido único del certamen continental.