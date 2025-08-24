Agustín Canapino logró un gran triunfo en el TC en Buenos Aires y arranca líder en la Copa de Oro

Con mucho oficio en una gran definición, Agustín Canapino festejó un nuevo triunfo en el Turismo Carretera en Buenos Aires y arrancará la Copa de Oro como líder.

El de Chevrolet es el primer piloto que repite victoria este año y lo hizo en una prueba especial en el Autódromo Óscar y Juan Gálvez antes de las modificaciones que se realizarán en el circuito de cara al regreso del MotoGP.

Canapino logró un gran sobrepaso sobre Mariano Werner y peleó la definición con Elio Craparo. Con la intervención del auto de seguridad a dos vueltas del final, el oriundo de Arrecifes hizo valer su experiencia. El experimentado piloto superó a Craparo que sufrió la rotura de un neumático, chocó y tuvo que abandonar.

El ganador de la etapa regular fue Marcelo Agrelo que aún no ganó una carrera este año. El múltiple campeón ganó dos y comenzará la Copa de Oro con un punto más.

Canapino empezará con 16 puntos y Agrelo con 15. Mauricio Lambiris, Otto Fritzler y Mariano Werner ganaron una carrera y comenzarán con 8 unidades. Los demás clasificados, que arrancarán con 0, son: Juan Martín Trucco, Julián Santero, Germán Todino, Valentín Aguirre, Santiago Mangoni, Christian Ledesma y Jeremías Olmedo.

José Manuel Urcera quedó 25° en Buenos Aires y no le alcanzó para entrar entre los 12 primeros a la Copa de Oro. Se ubicó 15° a 3.5 puntos de Olmedo, el último que se metió. Lautaro De la Iglesia fue 31° mientras que Juan Cruz Benvenuti abandonó a falta de 5 vueltas y quedó 39°.

La próxima carrera será el 14 de septiembre en San Luis. Luego quedarán San Nicolás el 5 de octubre, Paraná el 2 de noviembre, Toay el 16 de noviembre y La Plata el 7 de diciembre.