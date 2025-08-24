Agustín Canapino logró un gran triunfo en el TC en Buenos Aires y arranca líder en la Copa de Oro
Agustín Canapino festejó un gran triunfo en el TC de Buenos Aires que le sirvió para arrancar la Copa de Oro en lo más alto. Manu Urcera quedó 25° y no se pudo meter entre los 12.
Con mucho oficio en una gran definición, Agustín Canapino festejó un nuevo triunfo en el Turismo Carretera en Buenos Aires y arrancará la Copa de Oro como líder.
El de Chevrolet es el primer piloto que repite victoria este año y lo hizo en una prueba especial en el Autódromo Óscar y Juan Gálvez antes de las modificaciones que se realizarán en el circuito de cara al regreso del MotoGP.
Canapino logró un gran sobrepaso sobre Mariano Werner y peleó la definición con Elio Craparo. Con la intervención del auto de seguridad a dos vueltas del final, el oriundo de Arrecifes hizo valer su experiencia. El experimentado piloto superó a Craparo que sufrió la rotura de un neumático, chocó y tuvo que abandonar.
"Craparo":— ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) August 24, 2025
Por comentarios sobre la definición del #TCenBuenosAires pic.twitter.com/EBxfeaHI50
El ganador de la etapa regular fue Marcelo Agrelo que aún no ganó una carrera este año. El múltiple campeón ganó dos y comenzará la Copa de Oro con un punto más.
Canapino empezará con 16 puntos y Agrelo con 15. Mauricio Lambiris, Otto Fritzler y Mariano Werner ganaron una carrera y comenzarán con 8 unidades. Los demás clasificados, que arrancarán con 0, son: Juan Martín Trucco, Julián Santero, Germán Todino, Valentín Aguirre, Santiago Mangoni, Christian Ledesma y Jeremías Olmedo.
José Manuel Urcera quedó 25° en Buenos Aires y no le alcanzó para entrar entre los 12 primeros a la Copa de Oro. Se ubicó 15° a 3.5 puntos de Olmedo, el último que se metió. Lautaro De la Iglesia fue 31° mientras que Juan Cruz Benvenuti abandonó a falta de 5 vueltas y quedó 39°.
La próxima carrera será el 14 de septiembre en San Luis. Luego quedarán San Nicolás el 5 de octubre, Paraná el 2 de noviembre, Toay el 16 de noviembre y La Plata el 7 de diciembre.
Comentarios