¡Al estilo Súper Bowl! El especial premio que recibirán los jugadores campeones del mundo

El sello estadounidense, también en la entrega de premios.

Tal como acostumbra a hacer la National Footbal League (NFL), la FIFA confirmó un inusual premio para los campeones de la Copa del Mundo de fútbol 2026 Estados Unidos, México y Canadá.

Además del tradicional trofeo y las correspondientes medallas, el ente máximo del fútbol mundial anunció que también se hará entrega de «anillos de campeonato» a medida para el seleccionado vencedor.

El objetivo «traer una de las tradiciones deportivas estadounidenses más reconocibles al fútbol mundial», indicó la FIFA, en alusión al característico premio que se entrega al vencedor del Súper Bowl de Fútbol Americano.

¡Al estilo estadounidense! 😱



Por primera vez en la historia, a los campeones del Mundial se les dará un anillo de campeonato 💍



La FIFA hará 2026 anillos, 30 reservados para los ganadores y 1996 podrán ser comprados por los fans.



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Se creará una edición limitada de 2.026 anillos numerados individualmente y se entregarán 30 al equipo ganador. Los otros 1.996 estarán disponibles para que los aficionados los puedan comprar.

Un lado del palco de la premiación mostrará el trofeo de la Copa del Mundo, mientras que el otro estará «personalizado para reflejar la identidad del equipo ganador».

Tras la conclusión de la final, el capitán ganador y el entrenador principal recibirán anillos de campeón temporales. Treinta anillos serán personalizados y entregados a los jugadores en una fecha posterior.

La final del Mundial del domingo también contará con una ceremonia de clausura (que comenzará 90 minutos antes del inicio) con Post Malone, Tom Cruise y más, y un espectáculo en el descanso con Justin Bieber, Madonna y Shakira.