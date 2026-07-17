Messi habló de la histórica foto con Lamine Yamal antes de la final del Mundial: «Es una locura»

Un Lionel Messi con 20 años baña a Lamine Yamal, quien entonces tenía seis meses de edad, durante un sesión de fotos en septiembre de 2007 en el vestuario del estadio Camp Nou de Barcelona. (AP Foto/Joan Monfort)

A horas de la final del Mundial 2026 entre Argentina y España, Lionel Messi se refirió a una imagen que recorrió las redes sociales en las últimas horas: la fotografía en la que aparece bañando a Lamine Yamal cuando el español era apenas un bebé.

El capitán de la Selección habló sobre el tema durante su participación en la Fanatics Fest New York City, en un panel moderado por Tom Brady, Novak Djokovic, Rio Ferdinand y Kevin Durant, del que también participaron Lionel Scaloni y Emiliano «Dibu» Martínez por el lado de Argentina, y Luis de la Fuente y Rodri en representación de España.

La consulta llegó justamente de Brady, quien le preguntó por aquella imagen que se viralizó en todo el mundo luego de la explosión futbolística de Yamal. Messi no ocultó su sorpresa por el recorrido que tuvo esa historia y respondió: «Esa foto es una locura. La vida… Yo hice una foto cuando él era bebé y hoy nos enfrentamos en una final del Mundo».

El rosarino también dedicó grandes elogios al futbolista de 19 años, una de las máximas figuras del seleccionado español. «Lamine es un grandísimo jugador, al que seguí muchísimo porque juega en un club al que amo y siempre le deseo lo mejor. Es uno de los referentes mundiales con 19 años, tiene toda la carrera por delante y una gran oportunidad de conseguir algo histórico este domingo», afirmó.

Sin embargo, dejó en claro que el objetivo de la Selección será impedir que el extremo marque diferencias en el MetLife Stadium. «Nosotros daremos el máximo para que no sea esta vez. Intentaremos hacer un buen partido para que él no tenga su mejor versión, aunque es difícil. Tanto él como España tienen grandísimos jugadores y un gran juego, pero nosotros también tenemos nuestras armas», sostuvo.

Lionel Messi, durante la Fanatics Fest New York City en la previa de la gran final del domingo. (Foto: AP)

Por último, Messi volvió a expresar su afecto por el club catalán y le deseó lo mejor al joven talento español más allá de lo que ocurra en la final. «Es uno de los mejores del mundo y le deseo muchísima suerte porque el bien de él será el bien de Barcelona también», concluyó el capitán argentino, que este domingo buscará levantar su segundo Mundial y el cuarto de la historia para la Albiceleste.