Una empresa se presentó para administrar la fiesta nacional más convocante de Neuquén

La Municipalidad de Neuquén realizó este viernes la apertura de sobres para la administración de la 14.ª edición de la Fiesta Nacional de la Confluencia, que tiene fecha del 11 al 14 de febrero de 2027.

La única empresa que presentó una oferta fue Concierto Talento S.A., un grupo societario integrado por la firma local Art Stage y En Vivo Producciones, organizadora del Cosquín Rock.

Luego de que finalizara el contrato con Entertainment World, la empresa que administró las ediciones 2025 y 2026 de la fiesta, el municipio convocó esta semana a nuevos oferentes.

La licitación contempla la producción general del predio ferial, contratación de artistas, estrategia de comunicación, comercialización de los espacios gastronómicos y de las entradas del sector preferencial.

Foco en las experiencias: qué propone Concierto Talento

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, Ignacio Oliva y Gabriel Palmero, representantes de Concierto Talento, explicaron los motivos por los que la empresa decidió participar del proceso licitatorio.

«Tenemos la experiencia de organizar el Festival Cosquín Rock, que está hoy gozando de muy buena salud. Gabriel nos contó de este posible proyecto y nos vinimos acá entusiasmados de poder replicar el Festival Cosquín Rock«, contó Oliva.

Foto: archivo Florencia Salto.

Aseguró que la Fiesta de la Confluencia «ya tiene su impronta, ya es muy importante, pero queremos mejorar algunas cuestiones relacionadas a las experiencias«.

En esa línea, mencionó que buscarán trabajar «en los accesos, las experiencias relacionadas al parking. También traer las marcas más importantes del país a que vengan y pongan su impronta, que realicen stands o activaciones que mejoren muchísimo la experiencia de la gente que viene al festival«.

«Ya la contundencia técnica que tiene la Confluencia es de un festival internacional. Vamos a continuar con eso como piso y después la versatilidad de las herramientas tecnológicas para poder brindar más fantasía, más festival, más de lo que nos gusta hacer a nosotros«, precisó Palmero.

Consultados sobre la posible grilla de artistas, si bien señalaron que aún no pueden revelar nombres hasta que se confirme la adjudicación, adelantaron que el cuarteto y el folclore tendrán un lugar destacado en la programación, además de la presencia de artistas nacionales e internacionales.