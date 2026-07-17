Neuquén recordó a las víctimas de la AMIA a 32 años del atentado y renovó el reclamo de justicia

A 32 años del atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), la comunidad judía de Neuquén encabezó este viernes un acto conmemorativo para recordar a las 85 víctimas fatales y renovar el reclamo de verdad y justicia por el ataque terrorista ocurrido el 18 de julio de 1994.

La ceremonia en el Centro Hebraico de Neuquén, junto al Centro Israelita de Allen, Cipolletti y Neuquén y la filial local de DAIA. Del homenaje participaron autoridades provinciales y municipales, representantes de la Policía del Neuquén, referentes de distintos credos, integrantes de las colectividades, instituciones, medios de comunicación y vecinos.

Durante el acto se leyeron los nombres de las 85 personas asesinadas en el atentado, se realizó un minuto de silencio y una oración interreligiosa encabezada por Carlos Maravankin, el padre Daniel Llorente y Horacio Szust.

Emiliano Ortiz.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del presidente del Centro Hebraico de Neuquén, Fabián Najman, quien destacó la importancia de mantener viva la memoria y continuar reclamando justicia. También se dirigieron a los presentes Dina Carp, vicepresidenta del Centro Israelita de Allen, Cipolletti y Neuquén; Shajar Najman; Julia Consoli, responsable de Educación No Formal y Kinder del Centro Hebraico de Neuquén en representación de la juventud; y el juez federal Pablo Matkovic, quien fue el orador principal de la jornada.

Emiliano ortiz.

Además, se leyó un mensaje enviado por el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, quien no pudo asistir por cuestiones de agenda. El cierre estuvo a cargo del cantautor neuquino Matías Napoli, quien interpretó una canción en homenaje a las víctimas. La ceremonia contó también con la presencia del cónsul general de Chile en Neuquén y del cónsul honorario de Israel.

Al cumplirse un nuevo aniversario del atentado, las instituciones organizadoras reafirmaron su compromiso con la memoria de las víctimas y renovaron el pedido de verdad y justicia, al tiempo que expresaron su rechazo al terrorismo y a toda forma de intolerancia y violencia.