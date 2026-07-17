Las tardes se llenan de color y juegos en las colonias invernales de Plaza Huincul

Las tardes del receso invernal son aprovechadas por niños y adolescentes que concurren al taller recreativo de las colonias de invierno de Plaza Huincul. Durante dos horas, comparten expresiones artísticas, juegos y momentos de creación, según las edades. La actividad es gratuita y se extenderá hasta el fin del receso invernal.

La propuesta se lleva adelante en la sede de la subsecretaría de Capacitación que funciona en avenida del Libertador N° 517 del barrio Central.

Como una forma de colaborar con las familias que no se van de viaje, hay una franja horaria que pueden destinarla a disfrutar: desde las 14 hasta las 16. Hasta ese edificio llegan las chicas y chicos que quieren aprovechar estos días de vacaciones invernales para compartir con otros pares y participar de juegos.

Este taller es recreativo y forma parte del programa de colonias de invierno que puso en marcha el municipio huinculense. Las personas que están a cargo de los grupos, según las edades, diagramaron actividades educativas, artísticas, ambientales, entre otras.

Durante estas dos horas, pueden explorar sus habilidades artísticas y tener un acercamiento a la educación emocional. La comuna ofrece el espacio físico para que los asistentes se encuentren en un lugar cómodo para el desarrollo de las propuestas.

Hay juegos y actividades recreativas gratuitas. (Foto: gentileza)

Actividades en los barrios

Para aquellos que no pueden trasladarse hasta este punto de la ciudad, existe otra posibilidad que es más breve, pero que les facilita el acceso en las cercanías del sitio donde viven. Tal es el caso de barrio Centenario donde el área de Juventud y Deportes estará en la sede comunitaria el próximo 21.

El 22 se trasladará barrio Norte; para los chicos de Altos de Sur el equipo se trasaldará el día 23, mientras que el 24 llegará a Otaño. El gran cierre de esta iniciativa será en el club Silam el próximo 25. «La idea es que puedan aprovechar las propuestas culturales, deportivas y de juegos», aportó uno de los organizadores.

Por otra parte está en curso la Colonia Digital, aunque en este caso, es una actividad que programó el gobierno provincial y que tiene cupo completo.