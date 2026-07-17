Murió un trabajador petrolero tras un choque en la Ruta 5 de Rincón de los Sauces: investigan un homicidio culposo

El choque ocurrió el 8 de julio sobre la Ruta Provincial 5, en el sector Bajo del Toro. Foto: bomberos voluntarios de Rincón de los Sauces.

Murió un trabajador petrolero que había resultado gravemente herido tras un choque entre dos camionetas el pasado miércoles 8 de julio. El accidente ocurrió sobre la Ruta Provincial 5, en Rincón de los Sauces. Con su fallecimiento, la causa es investigada como homicidio culposo.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron a Diario RÍO NEGRO que se aguarda el resultado de las pericias accidentológicas y mecánicas para determinar cómo ocurrió el siniestro. Un testigo declaró que la camioneta que impactó contra el vehículo de la víctima habría invadido su carril.

Investigan el choque fatal en la Ruta 5 de Rincón de los Sauces

La víctima fue identificada como Marcelo García, quien viajaba como acompañante en una camioneta de una empresa petrolera que se dirigía desde Añelo hacia Rincón de los Sauces. Tras el choque fue derivado a una clínica de Neuquén, donde permaneció internado hasta que se confirmó su fallecimiento esta semana.

Desde el MPF informaron que la causa está a cargo de la fiscal Rocío Rivero, quien espera los informes periciales de los vehículos secuestrados para definir las responsabilidades.

Foto: Bomberos Voluntarios de Rincón de los Sauces.

El accidente ocurrió el miércoles 8 de julio, alrededor de las 19.30, en el sector Bajo del Toro, el cual está ubicado a unos 15 kilómetros del acceso a El Trapial.

El siniestro movilizó a Bomberos Voluntarios, personal de la Policía y equipos de salud. Los rescatistas asistieron a cuatro hombres involucrados en la colisión. Las pericias accidentológica y mecánica serán determinantes para establecer las causas del choque y confirmar si existió una maniobra indebida.