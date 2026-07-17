Río Negro terminará 31 viviendas abandonadas por Nación: en qué ciudades están y cuándo retomarán las obras

El Gobierno de Río Negro anunció que finalizará con recursos provinciales 31 viviendas que habían sido iniciadas con financiamiento de Nación y quedaron paralizadas hace dos años. Las unidades se distribuyen entre Sierra Colorada, Lamarque y Fernández Oro y presentan distintos niveles de avance. La previsión oficial es que las obras vuelvan a ponerse en marcha antes de fin de año.

La decisión fue confirmada por el interventor del Instituto de Planificación y Promoción de la Vivienda (IPPV), Mariano Lavin, quien explicó que la Provincia asumirá el costo total de las obras para que puedan ser concluidas y entregadas a las familias beneficiarias.

«Fue una decisión del gobernador Alberto Weretilneck salir al rescate de 31 viviendas en la provincia, que tenían financiamiento directo del Estado Nacional a los municipios y hace dos años fueron paralizadas. El Gobierno Provincial, a través del IPPV, tomó el compromiso de finalizarlas para beneficio de todas las familias que las están esperando», sostuvo el funcionario.

Según detalló Lavin, el IPPV ya avanzó en la elaboración de los convenios de finalización de obra con cada municipio. Una vez firmados, las comunas podrán iniciar los procesos de contratación y licitación para retomar los trabajos. «Estimamos arrancar antes de fin de año», indicó.

Cómo se distribuirán las obras en cada localidad de Río Negro

Las 31 viviendas se repartirán entre tres localidades rionegrinas. En Sierra Colorada se completarán 10 casas unifamiliares de tres ambientes, con dos dormitorios, que actualmente registran un avance del 31,65%.

En Lamarque, el plan comprende 12 viviendas de la misma tipología, cuyo grado de ejecución alcanza el 43,22%, siendo el proyecto con mayor avance entre los tres.

En tanto, Fernández Oro contará con la finalización de nueve unidades habitacionales. Siete corresponden a viviendas unifamiliares de tres ambientes y las dos restantes presentan una tipología constructiva diferente. En este caso, el avance de la obra es del 26,16%.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el financiamiento será asumido íntegramente por Río Negro, mientras que la ejecución quedará a cargo de los municipios, bajo la supervisión y fiscalización técnica del IPPV. El objetivo es completar los proyectos que quedaron inconclusos tras la interrupción de los aportes nacionales y avanzar con la entrega de las viviendas pendientes.