Más de 700 vecinos finalizaron cursos de oficios y tecnología en Viedma

Finalizan los cursos de Viedma Digital y Manos que Trabajan con más de 700 egresados. Foto: gentileza

La Municipalidad de Viedma entregó certificados a participantes de Manos que Trabajan y Viedma Digital, dos programas que iniciaron en abril orientados a la formación en oficios, nuevas tecnologías e inclusión digital.

El acto se llevó a cabo en el gimnasio municipal Fioravanti Ruggeri y estuvo encabezado por el intendente Marcos Castro, junto a funcionarios municipales y provinciales, con un alcance de 738 participantes que culminaron las capacitaciones del primer semestre.

Crece la demanda por la formación laboral en adultos

Durante el primer período de 2026, Manos que Trabajan registró 1.300 personas inscriptas y 620 certificaciones correspondientes a 28 talleres distribuidos en 19 juntas vecinales y otros espacios municipales de Viedma y El Cóndor.

En este sentido, la coordinadora María Eugenia Montoya señalo que hubo un cambio en el perfil desde su inicio en 2020 orientado a un público desocupado, que ahora se encuentra conformado esencialmente por personas de 30 a 50 años que ya cuentan con un empleo.

«La lectura que hacemos es que buscan distintas alternativas para generar un ingreso extra y poder llegar a fin de mes», señaló.

El intendente Marcos Castro, durante el discurso de apertura del acto.. Foto: gentileza

También destacó el gran interés por parte de trabajadores de oficios técnicos, como electricidad domiciliaria y construcción en seco, donde la mayoría de los asistentes ya realiza actividades relacionadas y busca incorporar nuevos conocimientos para ampliar los servicios que ofrece.

Según la coordinadora, algunos talleres completan sus cupos el mismo día en que se habilitan las inscripciones y aunque el cupo previsto es de 20 personas, habitualmente se anotan entre 30 y 40 participantes para compensar las deserciones iniciales.

Gastronomía, belleza y Community Manager, entre las propuestas más elegidas

Los talleres vinculados a la gastronomía continúan siendo los de mayor convocatoria. Cocina, panificación, repostería y decoración de tortas encabezan las preferencias por tratarse de capacitaciones que permiten comenzar rápidamente una actividad productiva.

Sin embargo, el programa de Manos que trabajan cuenta con un amplio repertorio de cursos, entre los cuales también se destaca una alta demanda en peluquería, manicuría, maquillaje y peinado.

Más de 700 personas culminaron las capacitaciones ofrecidas por la Municipalidad de Viedma. Foto: gentileza

Mientras que en el caso de Viedma Digital, uno de los cursos más demandados es Community Manager, por lo que este año fue necesario conformar dos grupos de aproximadamente 30 alumnos cada uno.

Tecnología para todas las edades

Las capacitaciones de Viedma Digital registraron 207 personas inscriptas durante el primer período del año, de las cuales 131 fueron mujeres y 76 varones.

El 63% de los inscriptos son mujeres

Finalizan los cursos de Viedma Digital y Manos que Trabajan dictados durante el primer semestre de 2026. Foto: gentileza

En este sentido, el coordinador del programa, Dino Caldironi destacó que si bien la mayor cantidad de alumnos se concentra entre los 18 y 35 años, existe una amplia diversidad etaria. Desde niños que asisten a los talleres de robótica hasta adultos mayores que se capacitan en alfabetización digital, con participantes que alcanzan los 78 años.

El programa ofrece dos períodos de cursada por año, de tres meses de duración que incluyen contenidos prácticos y evaluativos, y cuya reapertura esta prevista para agosto.

De acuerdo a Caldironi, desde 2023 el proyecto que actualmente funciona con financiamiento municipal bajo el nombre Viedma Digital dictó 88 cursos correspondientes a 16 temáticas, acumulando aproximadamente 1.370 inscripciones y 820 certificaciones.