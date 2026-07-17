Murió una adolescente tras un fuerte choque en Regina: había sido derivada a Roca por la gravedad de sus lesiones

Este viernes se confirmó la muerte de una adolescente que luchaba por su vida en Roca. La joven había ingresado al nosocomio local luego de protagonizar un fuerte choque en Villa Regina. Sus lesiones eran graves.

Cómo fue el choque en Regina

El siniestro vial ocurrió durante la madrugada del jueves 16 de julio en la intersección de la Avenida Cipolletti y calle Pioneros. Fuentes oficiales detallaron a Diario RÍO NEGRO que el impacto fue entre un Chevrolet Aveo conducido por una mujer de 26 años y una moto en la que circulaban dos adolescentes de 16 años.

Aunque todavía no se brindaron detalles del siniestro, se determinó que las jóvenes circulaban en moto sin casco. Este factor fue clave en el hecho, ya que el impacto les provocó graves lesiones; una de ellas quedó en un estado más comprometido y, luego de ser ingresada al hospital de Regina, fue derivada de urgencia a Roca.

Lamentablemente, este viernes se confirmó que la adolescente no logró sobrevivir y murió horas después.

Las causas del siniestro son investigadas y por disposición de la Fiscalía se ordenó la extracción de sangre a la conductora del Chevrolet quien quedó a disposición de la Justicia por lo sucedido.