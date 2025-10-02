Alarma en la Selección Argentina: un defensor quedó desafectado por lesión antes de los amistosos

A poco más de una semana de los amistosos de octubre, en los que la Selección Argentina enfrentará a Venezuela y Puerto Rico, Lionel Scaloni no podrá contar con uno de sus defensores, que sufrió una lesión en Europa y estará inactivo hasta diciembre.

El contratiempo se produjo en la goleada del Olympique de Marsella 4-0 al Ajax, por la segunda fecha de la UEFA Champions League. A los 33 minutos, Facundo Medina recibió una fuerte infracción de Lucas Rosa y tuvo que ser sustituido por CJ Egan-Riley.

«Facundo Medina sufrió un esguince en el tobillo derecho y estará apartado de los terrenos de juego durante casi dos meses. El Olympique de Marsella le desea a Facundo una pronta recuperación y espera verle lo antes posible de vuelta en los terrenos de juego», comunicó el club francés.

El defensor argentino se perderá, además de los amistosos de octubre, los dos encuentros que la Albiceleste jugará en noviembre (del 10 al 18), aún con rivales a confirmar.

Ante esta baja, Scaloni deberá decidir si convoca a un reemplazo. En la última lista, los centrales convocados fueron Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Juan Foyth, Nicolás Otamendi y el propio Medina.

El exRiver y Talleres llegó al Olympique de Marsella esta temporada desde el Racing Club de Lens, en un préstamo con cargo de 2 millones de euros y una opción de compra obligatoria de 18 millones.

Fue uno de los refuerzos solicitados por Roberto De Zerbi, técnico del conjunto francés. Medina, además, comparte plantel con Balerdi, quien celebró su llegada: “Tengo una gran relación con él y siempre le digo que venga. Para mí es magnífico con la pelota, tiene carácter y sé que puede jugar acá”.

Con información de TyC Sports