Revelaron la pelea que tuvo Lionel Messi con un jugador de la Selección Argentina: «Lo agarró del cuello»

Lionel Messi está culminando su exitosa historia en la Selección Argentina y este presente comienza a generar nostalgia entre los hinchas. Sin embargo, en las últimas horas se conoció una pelea inédita que protagonizó el campeón del mundo con uno de sus compañeros y generó una fuerte repercusión.

Si bien la Pulga ganó todo lo que pudo con la Albiceleste en el último tiempo, ya había conseguido logros importantes con el combinado nacional. El primero de ellos fue en Sub 20, cuando se consagró campeón del mundo junto a un gran equipo en 2005, y así lo recordó el profe Gerardo Salorio.

La inédita pelea de Lionel Messi en la Selección Argentina

El histórico preparador físico reveló detalles inéditos del incidente del ex Barcelona con uno de sus excompañeros. «Garay tira una piña, le pega a él y se hace el tonto. Y queda Oberman cara a cara con Messi, que lo quería fajar y lo agarra del cuello«, reveló.

Lionel Messi junto a Gustavo Oberman en la Selección Sub-20.

En ese sentido, Salorio confesó que «cuando pasa eso, vos los tenés que hacer ir a dormir. A la noche leí un libro sobre adolescencia y al día siguiente los reúno a todos. Estaban con cara de traste por la pelea de la noche anterior«.

«Los llamo a Oberman y a Messi y los hago poner la mano arriba del libro. Hice que juren que iban a dejar de hacer boludeces y jugar por la Argentina. Ganaron 3-0, con dos goles de Messi y otro de Oberman», remató el profe acerca de esa dupla de ataque que levantó el título en Países Bajos.