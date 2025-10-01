Argentina goleó a Australia y aseguró el pase a octavos de final en el Mundial Sub 20

La Selección Argentina venció 4 a 1 a Australia, sumó su segundo triunfo y clasificó a los octavos de final del Mundial Sub 20 de Chile.

El equipo de Diego Placente abrió el marcador rápido con otro gol de Alejo Sarco. El delantero formado en Vélez recibió un buen pase largo de Dylan Gorosito, ganó la posición y definió de zurda mano a mano con el arquero a los 3 minutos.

El árbitro revisó por una posible falta que finalmente no sancionó. Este fue el tercer gol de Sarco en dos partidos ya que venía de hacerle dos a Cuba en el debut.

Antes del cierre del primer tiempo, Tomás Pérez puso el 2-0 luego de un pase de Maher Carrizo ante una floja reacción de la defensa australiana.

Los oceánicos se metieron en partido luego de un error del arquero argentino, Santino Barbi, que le pifió a la pelota afuera del área y le sirvió el gol a Daniel Bennie a 20′ del final.

En el cierre, Argentina lo liquidó con los que entraron desde el banco. Ian Subiabre volvió a convertir tras una gran jugada de Milton Delgado y Santiago Andino metió el cuarto con un golazo de afuera del área.

¡Gran jugada de Delgado y gol de Subiabre para el 3-1! 🇦🇷



Con esta nueva victoria, la Selección aseguró el pase a octavos del Mundial Sub 20 y el sábado a las 20 buscará terminar como primero de grupo ante Italia que hoy igualó 2 a 2 con Cuba. Al equipo nacional le alcanzará con un empate para quedar en lo más alto.