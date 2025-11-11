Alcaraz le ganó un partidazo a Fritz en el Masters y quedó a un paso del primer puesto del ranking

Este martes comenzó la 2° fecha del ATP Masters en Turín. El torneo, que cuenta con la participación de los 8 mejores tenistas del año, es el único certamen del calendario que tiene fase de grupos.

En el comienzo de la jornada, se vivió un partidazo que deleitó a los fans de la fluorescente. Por el grupo A, también llamado Jimmy Connors, Carlos Alcaraz derrotó a Taylor Fritz y sumó su segundo triunfo en el certamen. Fue 6-7, 7-5 y 6-3 para el español en un encuentro maratónico, que duró 2 horas y 48 minutos.

Alcaraz se llevó un partidazo ante Fritz

El encuentro comenzó con un gran nivel del estadounidense, que en un peleado tiebreak supo sacar la diferencia y se llevó el primer set. La paridad continúo en la segunda manga, y se rompió recién en el final, cuando Alcaraz quebró el servicio del número 6 del mundo, ganó por 7-5 y llevó el partido al último set.

Ya en el set decisivo, el español solo necesito un quiebre para llevarse el match. Cuando el encuentro estaba 3-2, el número 1 del mundo tuvo tres oportunidades de quiebre y en el segundo intento concretó el break, para llevarse un duro duelo que lo deja con un pie y medio en las semis del torneo.

¿Qué necesita Alcaraz para clasificar a semifinales y asegurarse el 1° puesto en el ranking?

Carlos Alcaraz continúa en un buen momento y está muy cerca de cumplir uno de sus objetivos principales: finalizar la temporada en el 1° puesto del ranking ATP. El español está muy cerca de lograrlo.

Tras comenzar el Masters con dos victorias, el tenista de 22 años solo necesita un triunfo para asegurarse terminar el 2025 en lo más alto. Si le gana a Musetti en la última fecha, terminará el año como número 1, independientemente del desempeño de Janick Sinner en el certamen.

Además, se podría meter a semifinales del Masters en esta jornada. Si Alex de Miñaur vence a Lorenzo Musetti, Alcaraz se asegurará un lugar en la siguiente fase. Vale destacar que todavía no logró obtener el título en este torneo. Su mejor resultado fue semifinales en la edición 2023.