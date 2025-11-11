¿Qué resultados necesita River para clasificar a la Copa Libertadores en la última fecha?

River jugará una «final» el próximo fin de semana. Con día y horario a confirmar, el Millonario visitará Liniers para medirse frente a Vélez en la última fecha del torneo Clausura, donde buscará asegurarse una plaza para la Copa Libertadores 2026.

Tras caer en La Bombonera, en un partido donde quedó en deuda en lo futbolístico y anímico, los dirigidos por Gallardo deberán cambiar rápidamente la página. Luego de ganar el Superclásico, Boca se aseguró el 2° lugar en la tabla anual y la clasificación a la Copa Libertadores. Con este panorama, solo queda un cupo por la tabla acumulada a la cita continental del próximo año.

¿Qué necesita River para clasificarse a la Copa Libertadores?

Este lunes, River cerró una fecha para el olvido. Además de haber caído frente a Boca, Argentinos, uno de sus rivales directos, ganó y lo superó en la tabla anual. El Bicho venció 1-0 a Belgrano y quedó tercero con 54 puntos, a falta de solo un partido. Por su parte, el Millonario se ubica cuarto con 52 unidades.

El panorama para el equipo de Núñez es complejo, ya que no depende de si mismo. Para superar a Argentinos en la tabla anual, primero que nada deberá ganar si o si, algo que en los últimos partidos le viene costando mucho. Solo venció en 1 de sus últimos 10 partidos, contando todas las competencias.

Luego, deberá esperar una mano de Estudiantes. El Pincha recibirá al Bicho en la última jornada. Si el equipo platense gana, River se asegurará el tercer puesto.

Con un empate, ya habrá que sacar la calculadora, porque ambos equipos quedarían con 55 puntos. Ante esta igualdad, la ubicación se definiría por diferencia de gol. Por este motivo, River debería ganar al menos por dos goles, ya que el Bicho lo supera en este criterio de desempate (+19 a +17). En este caso, igualarían en diferencia de gol, pero el Millonario lo pasaría por goles a favor.

Si hay victoria de Argentinos, River quedará 4° y tendrá dos alternativas muy difíciles para meterse en la Libertadores: salir campeón del Clausura o esperar que alguno de los primeros tres equipos de la tabla anual obtengan el título y liberen cupo.