Se suspendió el prólogo de la Vuelta el Valle y este martes será la primera etapa

El SEP San Juan defiende el título en la Vuelta al Valle. (Foto: Gentileza CCO - Mariela Troncoso)

La tormenta que cayó en la región durante la tarde forzó la suspensión del prólogo de la 82° edición de la Vuelta al Valle de ciclismo en Allen.

Por precaución, la Comisión Central Organizadora (CCO) decidió cancelar la actividad y la presentación de los 26 equipos de la competencia se hizo bajo techo, en el polideportivo.

La fuerte lluvia y la caída de granizo generó preocupación y llevó a que no quieran arriesgar la integridad de los ciclistas. El clima mejoró con el correr de la jorada pero la decisión ya estaba tomada.

De esta manera, los primeros giros oficiales en la ciudad de Allen serán este martes con la etapa que abrirá el certamen. «Lamentablemente no se pudo hacer el prólogo, el clima no nos lo permitió. Igual estamos contentos porque vino mucha gente a la presentación», destacó Ricardo Valenzuela, presidente de la CCO en diálogo con la transmisión de Radio Líder.

La primera etapa de este martes tendrá largada y llegada en Allen. La concentración será a las 13:30 y dará inicio a las 14:30. Irá hasta Guerrico y transitará por la Ruta 65 y la calle Haydeé Coila. El trayecto será de 130 kilómetros y abarcará 5 vueltas.

El pronóstico del clima no alertó sobre nuevas tormentas. El desafío estará en las posibles ráfagas de viento a partir del jueves y las altas temperaturas rumbo al fin de semana.

Los ciclistas anotados son 204. La organización acotó a esa cifra las inscripciones para evitar mayores complicaciones. «El cupo inicial era de 186 corredores, los comisarios nos retaron por la cantidad pero nos lo permitieron por la antigüedad de la Vuelta, 82 años es mucho», destacó Valenzuela.

Todos los ciclistas anotados en la Vuelta al Valle