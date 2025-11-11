La inesperada decisión de Scaloni que cambia los planes de la Selección Argentina

La Selección Argentina ya se encuentra en España, donde entrenará hasta el jueves. Con convocatorias de último momento, la albiceleste se prepara para el último amistoso de 2025, que será este viernes desde las 13, en Angola frente al seleccionado local.

La fecha FIFA de noviembre ha sido un dolor de cabeza para Scaloni. Primero, porque solo se jugará un encuentro, cuando habitualmente se disputan dos compromisos por ventana. Además, al jugar en el país africano, los futbolistas deben tener 7 vacunas para ingresar a Angola. Por este motivo, ni Julián Álvarez, ni Nahuel Molina ni Giuliano Simeone serán parte del partido.

También, llegó a un acuerdo con AFA de no convocar a los futbolistas del futbol argentino, ya que el próximo fin de semana se jugará la última fecha del torneo Clausura.

Ante estas bajas, el cuerpo técnico decidió convocar a Lisandro Martínez, Emiliano Buendía y Kevin Mac Allister, hermano de Alexis. El futbolista del Union St. Gilloise atraviesa un gran presente en el club belga, que le valió su primera convocatoria a la albiceleste.

La inesperada decisión de Scaloni

Con todas estas complicaciones, Lionel Scaloni tomó una decisión inesperada. El cuerpo técnico de la Selección Argentina tenía pensado regresar a España tras el partido frente a Angola, para realizar algunos entrenamientos con futbolistas que pelean un lugar en el próximo mundial.

En las últimas horas, se conoció que la agenda no será así. Finalmente, el DT de la Selección Argentina decidió no continuar con los entrenamientos luego del partido del viernes. Por este motivo, los futbolistas serán liberados y podrán sumarse a sus clubes el fin de semana.

Ante esta situación, la gira será más una despedida de año para la Selección Argentina, ya que tendrá pocos minutos para probar a algunos jugadores que pelean su lugar en la lista del Mundial 2026. Los próximos partidos de la albiceleste serán recién en marzo, donde jugará la Finalissima frente a España.