El eufórico festejo de Alcaraz en el encuentro ante Shelton por las semifinales del ATP Finals. (Foto: AP)

Carlos Alcaraz sacó adelante un partido complicado, reaccionó cuando más lo necesitaba y se convirtió en el primer finalista de las ATP Finals 2026. El español derrotó este sábado al estadounidense Ben Shelton por 3-6, 6-3 y 7-6(1), en una hora y 59 minutos de juego, y volverá a disputar la definición del torneo que reúne a los ocho mejores tenistas de la temporada.

El murciano tuvo que trabajar para revertir un encuentro que comenzó cuesta arriba. Shelton se quedó con el primer set después de conseguir un quiebre y mostró un tenis agresivo, apoyado en la potencia de su saque. Sin embargo, Alcaraz respondió en el segundo parcial, recuperó la iniciativa y llevó la definición al tercer set.

En el último capítulo no hubo quiebres y todo se resolvió en el tie-break. Allí, el español marcó una diferencia contundente: se impuso por 7-1 y sentenció el partido en su primera oportunidad de match point. De esta manera, Shelton se convirtió en el primer rival que logró quitarle un set en esta edición, después de que Alcaraz ganara en sets corridos sus tres encuentros de la fase de grupos.

La victoria tuvo un valor especial para el español, que arrastraba algunas dudas físicas en el cierre de la temporada. Alcaraz encadenó su decimotercer triunfo consecutivo, pese a las molestias musculares en el muslo izquierdo, que lo obligaron a jugar con una protección en esa zona. Aun así, respondió en los momentos decisivos y volvió a mostrar su mejor versión cuando el partido lo exigió.

Además, el triunfo tuvo un sabor a revancha. Shelton lo había eliminado en los cuartos de final del último US Open, mientras que el español se había impuesto en la final del Masters 1000 de París. Con este nuevo cruce, ambos empiezan a construir una rivalidad con varios capítulos importantes en el circuito.

El balance de Alcaraz tras meterse en la final

«Ha sido un partido complicado. He empezado un poquito nervioso, más de la cuenta, con algunos errores que me han impedido tomar una buena dinámica, agarrar más confianza. Ben ha empezado muy agresivo, muy concentrado el partido», señaló en primera instancia.

«Pero he estado fuerte mentalmente para aguantar lo que me estaba viniendo, para aguantar las malas sensaciones. Poco a poco he dado pasos hacia adelante y terminé jugando un grandísimo tenis«, añadió Alcaraz después del encuentro.

Será la segunda final consecutiva de Alcaraz en las ATP Finals. En la edición pasada, el español cayó ante el italiano Jannik Sinner, quien no participa este año por lesión. Ahora tendrá una nueva oportunidad de quedarse con el título en Turín.

Su rival saldrá del cruce que disputarán este sábado, desde las 16.30 (hora argentina), el alemán Alexander Zverev, número uno del mundo, y el ruso Daniil Medvedev, ubicado en el quinto puesto del ranking. El ganador se enfrentará con Alcaraz este domingo en la definición.