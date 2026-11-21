El juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña sumará un nuevo testigo la próxima semana. Se trata del abogado José Alejandro Fernández Codazzi, quien quedó en la mira tras afirmar en una entrevista televisiva que el niño fue atropellado.

Sus dichos reavivan una vez más la hipótesis del siniestro vial fatal que ya había cobrado fuerza tras la audiencia del excomisario Walter Maciel. En esa oportunidad, el exjefe policial apuntó contra Laudelina Peña y sostuvo que la mujer no solo conocía lo ocurrido, sino que también colaboró para ocultar el cuerpo.

Quién es José Codazzi y cuál es su relación con Laudelina Peña

José Codazzi es un abogado oriundo de la ciudad de Esquina, Corrientes. El hombre adquirió notoriedad pública y judicial por su participación en causas penales de alto impacto en esa provincia. En sus redes sociales solía presentarse como «el abogado del diablo».

Su rol fue clave en el caso de Loan Danilo Peña. En junio de 2024, durante los primeros días de la investigación por la desaparición del niño en Corriente, se encargó de representar inicialmente a Laudelina Peña.

José Alejandro Fernández Codazzi

Fue mientras era defendida por Codazzi que la tía de Loan, detenida como una de las principales sospechosas en el hecho, declaró ante la Justicia correntina que el niño había muerto tras ser atropellado por la camioneta de Carlos Pérez y María Victoria Caillava. Sin embargo, esa confesión se descartó cuando Laudelina y su hija Macarena se retractaron para luego denunciar presiones y sobornos de Codazzi para imponer la versión falsa, lo que provocó su apartamiento del caso.

Con el paso del tiempo, su nombre había quedado casi en el olvido en este expediente, hasta que esta semana reapareció en el programa Sin Freno (Canal 12 de Misiones) para reiterar que su exdefendida, Laudelina, le confesó el supuesto accidente vial y la plantación del botín. Por esos dichos, ahora deberá declarar ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes.

Además de su vínculo con Laudelina Peña y la causa Loan, José Codazzi está ligado al expediente de Josías Santos Regis, alias «el brasilero».

En octubre de 2026, el abogado recibió una condena de tres años y medio de prisión por encubrir la fuga de Regis -acusado de tentativa de homicidio en Corrientes y prófugo con su hijo de seis años-, aunque fue absuelto por sustracción de menor.

A estas causas y apariciones polémicas se sumó otro antecedente: procesos judiciales previos por quedarse con dinero de trámites mientras dirigía un Registro de la Propiedad Automotor.