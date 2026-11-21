El fenómeno de El Niño 2026-2027 continúa bajo vigilancia de los especialistas y un nuevo informe oficial encendió la atención sobre sus posibles consecuencias en Argentina. Las proyecciones anticipan un escenario de fuertes contrastes: mientras algunas regiones podrían recibir lluvias superiores a las habituales, otras enfrentarían condiciones más secas durante el comienzo del verano.

Según el último boletín de perspectivas hidroclimáticas, publicado el 19 de noviembre por el Instituto Nacional del Agua (INA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), existe una probabilidad del 100% de que El Niño permanezca en su fase cálida durante el trimestre noviembre-diciembre-enero de 2026-2027.

El informe identifica al Litoral como una de las regiones con mayores probabilidades de precipitaciones superiores a lo normal. En cambio, el sur de la Patagonia aparece entre las zonas donde se esperan lluvias inferiores a los valores históricos.

El Niño 2027: las provincias donde se esperan más lluvias

El nuevo escenario climático muestra diferencias importantes entre las regiones del país.

De acuerdo con las proyecciones oficiales, las precipitaciones superiores a lo normal se concentrarían principalmente en:

Formosa: especialmente en el sector este de la provincia.

especialmente en el sector este de la provincia. Chaco: con mayor probabilidad de lluvias en el este.

con mayor probabilidad de lluvias en el este. Santa Fe: particularmente en el noreste provincial.

particularmente en el noreste provincial. Corrientes: con perspectivas de precipitaciones superiores a los promedios.

con perspectivas de precipitaciones superiores a los promedios. Misiones: otra de las provincias donde se anticipa un trimestre más húmedo.

Las proyecciones no significan que vaya a llover todos los días, sino que existe una mayor probabilidad de que los acumulados de precipitaciones del trimestre superen los valores habituales.

La Patagonia, bajo la lupa: dónde podría llover menos durante el verano

Uno de los aspectos más llamativos del informe es el contraste previsto para la Patagonia.

Mientras el centro y norte patagónico presentan perspectivas de precipitaciones normales a superiores a lo normal, el extremo sur podría experimentar condiciones más secas.

Esta última tendencia afecta principalmente a sectores de Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde los modelos climáticos anticipan precipitaciones inferiores a los promedios históricos.

Para Río Negro y Neuquén, las perspectivas son diferentes. El pronóstico trimestral del SMN contempla lluvias normales a superiores a lo habitual en sectores del centro-norte patagónico, aunque las condiciones pueden variar entre la cordillera, los valles y la costa.

Por eso, los especialistas remarcan la importancia de seguir las actualizaciones regionales y los pronósticos de corto plazo.

El Niño podría seguir intensificándose: qué dicen los especialistas

El fenómeno climático está asociado con el calentamiento anormal de las aguas superficiales del océano Pacífico ecuatorial, una situación que puede modificar los patrones de circulación atmosférica y las precipitaciones en distintas partes del mundo.

Un informe técnico difundido el 19 de noviembre por investigadores de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y la Universidad Federal de Santa María, de Brasil, señala que El Niño podría alcanzar su máxima intensidad hacia fines de 2026.

Los especialistas también advierten que el fenómeno podría continuar con una intensidad fuerte o muy fuerte durante los primeros meses de 2027, aunque su evolución dependerá de las condiciones oceánicas y atmosféricas.

Preocupación por los ríos: advierten sobre nuevas crecidas

El informe del INA y el SMN también analiza la situación de los principales ríos de la Cuenca del Plata.

En el caso del río Paraná, las crecidas registradas durante octubre provocaron el aumento de los niveles de agua y la superación de umbrales de evacuación en sectores del tramo comprendido entre Corrientes y Santa Fe.

Aunque el comportamiento de los ríos depende de múltiples factores, el organismo advierte que todavía existe la posibilidad de nuevos aumentos significativos durante los próximos 30 días.

El río Uruguay también permanece bajo seguimiento debido a su respuesta a las precipitaciones y a los episodios de crecida registrados durante las últimas semanas.

Qué significa este pronóstico para el verano 2027

El escenario previsto para los próximos meses confirma que El Niño no provoca las mismas consecuencias en todo el territorio argentino.

Mientras algunas provincias deberán prestar atención a las lluvias abundantes y sus posibles efectos sobre los ríos, otras podrían atravesar períodos con precipitaciones inferiores a las habituales.

En la Patagonia, las diferencias entre el norte y el sur serán uno de los aspectos a seguir durante el inicio de la temporada estival.

Los especialistas recuerdan que los pronósticos trimestrales describen tendencias generales y no permiten anticipar tormentas, inundaciones o sequías específicas.

El dato central es que Argentina podría comenzar el verano 2027 con dos escenarios climáticos muy diferentes: exceso de precipitaciones en parte del norte y condiciones más secas en el extremo sur del país.