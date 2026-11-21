Nelson Castro volvió a quedar en el centro de la atención mediática después de la polémica que generaron sus declaraciones durante la cobertura de la visita del papa León XIV a Perú. Esta vez, el periodista protagonizó un incómodo episodio a la salida de Radio Rivadavia, donde varios cronistas lo esperaban para conocer su postura sobre las críticas recibidas.

El conductor había realizado un extenso descargo al aire en el que ratificó sus dichos sobre la ciudad peruana de Chiclayo. Sin embargo, cuando llegó el momento de enfrentar las cámaras de otros medios, decidió retirarse sin responder preguntas, pese a que su propia producción había anticipado que hablaría con los periodistas.

Según revelaron en PrimiciasYa, el programa de América TV, la situación provocó sorpresa incluso entre los integrantes de su equipo, que posteriormente se comunicaron con él para conocer los motivos de su decisión.

Nelson Castro evitó a los cronistas y sorprendió a su producción

El episodio ocurrió el viernes 20 de noviembre, después de que Castro terminara su programa en Radio Rivadavia.

En la puerta de la emisora lo esperaban varios móviles televisivos que buscaban obtener declaraciones sobre la controversia que había generado su cobertura periodística en Perú.

De acuerdo con la información que brindó Nahuel Saa, la producción de Castro había confirmado previamente que el conductor atendería a la prensa.

Incluso, sus colaboradores le ofrecieron utilizar una salida alternativa del edificio, ubicada sobre la calle Conde, para evitar el contacto con los periodistas.

Sin embargo, Castro habría rechazado esa posibilidad porque tenía la intención de hablar con los cronistas.

Pese a esa decisión inicial, cuando finalmente salió de la radio no se detuvo ante los micrófonos y se dirigió directamente al vehículo que lo esperaba.

La escena fue registrada por las cámaras de Intrusos, también de América TV. El periodista se limitó a agradecerles a los cronistas mientras continuaba caminando.

La explicación de Nelson Castro que desconcertó a sus compañeros

Después de que el conductor abandonara la emisora sin brindar declaraciones, los integrantes de su producción intentaron comunicarse con él para saber qué había sucedido.

Según relató Nahuel Saa, la respuesta que recibieron fue inesperada.

Castro explicó que estaba muy apurado y que no había podido detenerse a hablar con los periodistas.

Además, les pidió que distribuyeran entre los medios presentes el fragmento de su programa radial en el que había realizado su descargo sobre la polémica en Perú.

La explicación sorprendió a sus colaboradores porque, minutos antes, el propio conductor había manifestado su intención de atender a los cronistas.

Durante el programa de América TV, los panelistas analizaron la situación y señalaron que la decisión había generado desconcierto dentro del equipo de Radio Rivadavia.

Qué dijo Nelson Castro sobre la polémica por sus declaraciones en Perú

Antes de protagonizar el episodio con la prensa, Nelson Castro había defendido públicamente los comentarios que realizó sobre Chiclayo, una de las ciudades que visitó durante la cobertura de la gira del papa León XIV.

El periodista había utilizado la palabra «mugre» para describir el estado de algunas calles, una expresión que provocó cuestionamientos de ciudadanos peruanos y autoridades locales.

Durante su descargo radial, Castro sostuvo que sus observaciones formaban parte de su trabajo periodístico y que no tenía motivos para retractarse.

También recordó que durante la cobertura había destacado la hospitalidad, la generosidad y el trato recibido por parte de los habitantes de Perú.

El conductor defendió su derecho a describir las condiciones que observó durante el viaje, aunque reconoció que sus palabras habían provocado malestar.

Sus explicaciones no lograron cerrar la controversia, que continuó generando repercusiones tanto en Argentina como en Perú.

La polémica con Nelson Castro sumó un nuevo capítulo

La salida de Radio Rivadavia se convirtió en otro episodio de una semana marcada por los cuestionamientos al periodista.

A las críticas por sus expresiones sobre Chiclayo se sumaron las imágenes difundidas sobre su comportamiento durante algunos momentos de la cobertura papal.

Mientras distintas figuras del periodismo expresaron opiniones encontradas sobre lo sucedido, Castro mantuvo su postura y defendió la manera en que realizó su trabajo.

Sin embargo, su decisión de no detenerse ante los cronistas, después de que su producción anunciara que lo haría, volvió a generar comentarios en los programas de espectáculos.

Por ahora, el conductor no realizó nuevas declaraciones públicas sobre ese episodio puntual, más allá de la explicación que, según PrimiciasYa, transmitió a sus colaboradores.