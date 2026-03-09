Indian Wells: perdió Cerúndolo y Zeballos venció a Sinner en el dobles
Por el Masters 1000 de Indian Wells, Francisco Cerúndolo perdió con Jack Draper y Horacio Zeballos derrotó a Jannik Sinner en el dobles.
En una nueva jornada del Masters 1000 de Indian Wells, el rendimiento de los argentinos fue dispar con derrota de Francisco Cerúndolo en singles y triunfo de Horacio Zeballos en dobles.
Por la tercera ronda, Cerúndolo cayó con el británico Jack Draper, defensor del título, por 6-1 y 7-5. El N°1 argentino y 20° del mundo, perderá puestos en el ránking ya que defendía los cuartos de final del año pasado.
Su primer set fue para el olvido y Draper lo cerró fácil por 6-1. El segundo fue mucho más peleado y Cerúndolo quebró en el arranque pero no lo pudo sostener. Sacó 5-4 y se le escapó.
Draper enfrentará en octavos de final a Novak Djokovic que dejó en el camino al estadounidense Aleksandar Kovacevic por 6-4, 1-6 y 6-4. El otro argentino en carrera es Sebastián Báez que esta noche enfrenta al ruso Daniil Medvedev.
En el dobles, Horacio Zeballos y Marcel Granollers le ganaron a Jannik Sinner y Reilly Opelka por un doble 6-4. El argentino se lució con el gran punto de la jornada con un revés por afuera de la red.
¡EL PUNTO DEL DÍA ES ALBICELESTE! 🤯— ESPN Tenis (@ESPNtenis) March 9, 2026
🇮🇹 Jannik Sinner fue testigo de esta locura de 🇦🇷 Horacio Zeballos. 💥
📺 Mirá #IndianWells en el Plan Premium de Disney Plus.
