Indian Wells: perdió Cerúndolo y Zeballos venció a Sinner en el dobles

En una nueva jornada del Masters 1000 de Indian Wells, el rendimiento de los argentinos fue dispar con derrota de Francisco Cerúndolo en singles y triunfo de Horacio Zeballos en dobles.

Por la tercera ronda, Cerúndolo cayó con el británico Jack Draper, defensor del título, por 6-1 y 7-5. El N°1 argentino y 20° del mundo, perderá puestos en el ránking ya que defendía los cuartos de final del año pasado.

Su primer set fue para el olvido y Draper lo cerró fácil por 6-1. El segundo fue mucho más peleado y Cerúndolo quebró en el arranque pero no lo pudo sostener. Sacó 5-4 y se le escapó.

Draper enfrentará en octavos de final a Novak Djokovic que dejó en el camino al estadounidense Aleksandar Kovacevic por 6-4, 1-6 y 6-4. El otro argentino en carrera es Sebastián Báez que esta noche enfrenta al ruso Daniil Medvedev.

En el dobles, Horacio Zeballos y Marcel Granollers le ganaron a Jannik Sinner y Reilly Opelka por un doble 6-4. El argentino se lució con el gran punto de la jornada con un revés por afuera de la red.