Alcaraz y Sinner buscan su pasaje a la final del Torneo de Maestros

Este sábado, Jannik Sinner abrirá la jornada de semifinales del ATP Finals desde las 10:30 ante Álex de Miñaur. Más tarde, a las 16, Carlos Alcaraz enfrentará a Félix Auger-Aliassime en busca del otro boleto a la final.

Ambos llegan invictos a esta instancia. El italiano debutó con un 7-5 y 6-1 sobre Auger-Aliassime, luego superó a Alexander Zverev por 6-4 y 6-3 y cerró la fase de grupos con un 6-3 y 7-6(3) ante Ben Shelton. No cedió ni un solo set en Turín.

Alcaraz, por su parte, venció primero a De Miñaur por 7-6(5) y 6-2, luego a Taylor Fritz por 6-7(2), 7-5 y 6-3, y finalmente a Lorenzo Musetti por 6-4 y 6-1. Si ambos avanzan, podrían protagonizar la octava final entre ellos.

En el mano a mano, el español domina con claridad: se enfrentaron 15 veces y Alcaraz ganó diez. Cinco de esas victorias fueron en finales (Beijing 2024, Roma 2025, Roland Garros 2025, Cincinnati 2025 y US Open 2025). Sinner, en cambio, lo derrotó en dos definiciones: Umag 2022 y Wimbledon 2025.

El murciano, tras ganar su último partido de la fase de grupos, ya se aseguró terminar el 2025 como número uno del ranking ATP. Necesitaba tres triunfos en el torneo que reúne a las ocho mejores raquetas del circuito y cumplió el objetivo sin sobresaltos.

Sinner también llega con una marca histórica: acumula 29 victorias consecutivas en superficie dura bajo techo. Es la sexta racha más larga de la Era Abierta y está vigente desde la final de Turín de hace dos años, cuando cayó ante Novak Djokovic. Solo John McEnroe, Djokovic, Roger Federer e Ivan Lendl registran secuencias más extensas, con Federer superando esa cifra en dos ocasiones. Además, el italiano ganó sus últimos 16 sets.

McEnroe conserva el récord absoluto en pista cubierta con 47 victorias consecutivas entre 1978 y 1987. Ningún otro jugador ha logrado superar los 35 triunfos seguidos.