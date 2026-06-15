Alemania destronó a Brasil y es la selección más goleadora de los Mundiales: en qué lugar quedó Argentina

Alemania fue una aplanadora en su estreno en el Mundial 2026. Con la goleada por 7-1 frente a Curazao en el NRG Stadium de Houston, el seleccionado europeo alcanzó un récord histórico: se convirtió en el equipo con más goles en la historia de las Copas del Mundo, superando a Brasil.

El conjunto dirigido por Julian Nagelsmann llegó al encuentro con 232 tantos mundialistas y necesitaba marcar siete para superar los 238 goles acumulados por la Verdeamarela. Lo consiguió en apenas 90 minutos y ahora acumula 239 conquistas en 113 partidos disputados.

La goleada comenzó a los cinco minutos del encuentro con un tanto de Felix Nmecha. Luego ampliaron la ventaja Nico Schlotterbeck y Kai Havertz, que convirtió de penal antes del descanso.

En el complemento, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, otro doblete de Havertz y Deniz Undav completaron la histórica victoria alemana. El descuento de Livano Comenencia significó el primer gol de Curazao en la historia de los Mundiales.

En qué puesto quedó la Selección Argentina

Detrás de Alemania y Brasil aparece Argentina, que acumula 152 goles en 88 partidos disputados en Copas del Mundo. La Albiceleste, tricampeona mundial tras sus títulos en 1978, 1986 y 2022, se mantiene en el podio de las selecciones con mayor poder ofensivo en la historia del certamen.

Lionel Messi encabeza la tabla de goleadores argentinos en los Mundiales con 13 tantos, seguido por Gabriel Batistuta con 10 y Guillermo Stábile y Diego Maradona, ambos con ocho.

El top 10 de las selecciones más goleadoras en la historia de las Copas del Mundo

Alemania : 239 goles en 113 partidos (2,07 por partido). Títulos: 1954, 1974, 1990 y 2014. Máximo goleador: Miroslav Klose, con 16.

: 239 goles en 113 partidos (2,07 por partido). Títulos: 1954, 1974, 1990 y 2014. Máximo goleador: Miroslav Klose, con 16. Brasil: 238 goles en 115 partidos (2,07 por partido). Títulos: 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002. Máximo goleador: Ronaldo, con 15.

238 goles en 115 partidos (2,07 por partido). Títulos: 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002. Máximo goleador: Ronaldo, con 15. Argentina: 152 goles en 88 partidos (1,73 por partido). Títulos: 1978, 1986 y 2022. Máximo goleador: Lionel Messi, con 13.

152 goles en 88 partidos (1,73 por partido). Títulos: 1978, 1986 y 2022. Máximo goleador: Lionel Messi, con 13. Francia: 136 goles en 73 partidos (1,86 por partido). Títulos: 1998 y 2018. Máximo goleador: Just Fontaine con 13, aunque Mbappé está a uno de alcanzarlo.

136 goles en 73 partidos (1,86 por partido). Títulos: 1998 y 2018. Máximo goleador: Just Fontaine con 13, aunque Mbappé está a uno de alcanzarlo. Italia : 128 goles en 83 partidos (1,54 por partido). Títulos: 1934, 1938, 1982 y 2006. Máximos goleadores: Vieri, Rossi y Baggio, los tres con 9.

: 128 goles en 83 partidos (1,54 por partido). Títulos: 1934, 1938, 1982 y 2006. Máximos goleadores: Vieri, Rossi y Baggio, los tres con 9. España : 108 en 67 partidos.

: 108 en 67 partidos. Inglaterra : 104 en 74 partidos.

: 104 en 74 partidos. Países Bajos: 96 en 55 partidos.

96 en 55 partidos. Uruguay: 89 en 59 partidos.

89 en 59 partidos. Hungría: 87 en 32 partidos.

Con información de TyC Sports